Luis Ernesto Franco est en deuil: qui est mort?

Luis Ernesto Franco vit l’un des moments les plus difficiles dans sa facette personnelle après s’être fait connaître la mort malheureuse de son père. L’acteur mexicain a honoré la mémoire de son père avec un message sincère sur la plateforme Instagram.

«Avec toi, la vie n’a jamais été ennuyeuse, avec cette personnalité distraite et heureuse, toujours avec une blague, c’était une joie de passer du temps avec toi. Être votre fils est un privilège, ma plus grande bénédiction. Volez haut papa, que votre lumière continue à illuminer là où vous êtes maintenant », a déclaré Franco dans le premier fragment de sa publication.

L’interprète de 37 ans a partagé une série de photographies pour souligner que son père était présent dans les moments les plus importants de sa vie: «Ici, vous laissez un bon exemple de ce que signifie être un grand père, avec des défauts et des vertus mais un père présent, aimant, honnête, honnête, drôle… un père très facile à aimer ».

“Mon professeur, mon guerrier de la vie, mon beau père, tu viens de changer de direction, bientôt on se reverra”, a ajouté Luis Ernesto Franco pour souligner qu’il se souviendra toujours de son père avec le sourire et avec la joie qui caractérisait lui.

Jusqu’à présent, le protagoniste de la série “False Identidad” n’a pas révélé la cause du décès de son père.

Univision a expliqué que l’acteur s’était rendu sur les réseaux sociaux il y a quelques jours pour demander de l’aide pour obtenir une bouteille d’oxygène à Mexico. Cependant, on ne sait pas si l’annonce pourrait être liée à la santé de son père.

Les personnalités du spectacle ont exprimé leur solidarité avec Luis Ernesto Franco

De grandes stars de l’industrie du théâtre se sont exprimées via la plate-forme Instagram pour pleurer la mort malheureuse du père de Luis Ernesto Franco.

“Je vous envoie un câlin très fort et affectueux, mon frère”, a écrit l’acteur brésilien Marcus Ornellas.

«Ton père, quand il était le gérant de ton restaurant, m’a dit:« Le jour de notre départ, que ce soit avec un ventre heureux ». Il est heureux, en paix maintenant le mil mignon. Je vous serre très fort », a déclaré l’acteur mexicain Raúl Méndez.

«Je suis vraiment désolé, mon garçon. Je t’accompagne dans ta douleur et que ton père vole très haut. Un gros câlin et des bénédictions », a déclaré l’acteur mexicain Juan Manuel Bernal.

«Elle sera toujours proche de vous avec ce petit sourire. Je t’embrasse fort güero », a souligné l’actrice mexicaine Marimar Vega, ex-épouse de Luis Ernesto Franco.

«Un câlin avec beaucoup d’affection güerito pour vous et toute votre famille», a souligné l’actrice mexicaine Ariadne Díaz.

Luis Ernesto Franco: Le cadeau le plus précieux que ses parents lui ont fait

Le magazine mexicain Who a rapporté que Luis Ernesto Franco a avoué dans une interview avec la journaliste Mara Patricia Castañeda que le cadeau le plus précieux que ses parents divorcés pouvaient lui faire était de s’être revu pour partager avec lui le jour de son anniversaire en 2018.

«Mes parents ont divorcé quand j’étais très jeune, j’avais quatre ans, je suis resté avec mon père; environ 11 ans, j’ai de nouveau rencontré ma mère et disons que je n’avais pas de photo avec eux deux ensemble et, le jour de mon 35e anniversaire, ils m’ont tous les deux écrit: “ Qu’est-ce que tu veux comme cadeau? ” trois et prenons une photo, car je n’ai pas de photo avec vous ensemble »», a déclaré l’acteur de premier plan lors de l’entretien avec Castañeda.