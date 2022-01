Luis Felipe Tovar avoue qu’ils ont fermé de nombreuses portes « pour ne pas être beau »

Dans une interview avec Rose Yordi pour votre chaîne YouTube, Luis Felipe Tovar Il a également déclaré qu’il s’était même battu pour que Televisa remarque son talent et non s’il était beau ou laid.

« J’espérais désespérément avoir l’écran de télévision, j’en avais besoin pour pouvoir montrer mon travail d’acteur. Ils ne me l’ont pas donné à cause des stéréotypes, car seul Televisa existait et maintenant je travaille chez Televisa, regarde comment la vie tourne », a commenté le lauréat de trois prix Ariel pour les films : Beginning and End, El callejón de los milagros et Sin sender.

Il a rappelé qu’avec 20 ans d’expérience dans le cinéma et le théâtre, il frappait aux portes du petit écran car c’était là que l’on identifiait le mieux le travail des acteurs, mais ils ne s’ouvraient pas si facilement.