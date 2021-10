Luis Fernández « porte plainte » contre la mère de Mbappé

10/10/2021 à 21:55 CEST

La mère de Mbappé a été surprise en apparaissant dans les médias français pour s’assurer que le renouvellement de son fils pour le PSG « était sur la bonne voie ». Quelques déclarations qui n’ont pas trop plu dans certains secteurs, pas Luis Fernández, ancien entraîneur de l’équipe parisienne. Dans le ‘Stringer’ de Cadena SER, Fernández a profité de l’occasion pour commenter ce qu’ils lui semblaient.

« Il faut attendre un peu car de nombreuses déclarations du joueur et de la mère vont chacune de leur côté. Je suis un peu surpris que la mère s’exprime dans les médias. Je n’ai aucun souvenir que la mère de Platini ou de grands joueurs ait dû partir quand ils devaient prendre des décisions. L’enfant a tout. D’accord, il le fait bien. Il est avec cette mentalité au PSG et a voulu partir, partir », a-t-il déclaré.

Ces propos ne s’arrêtaient pas là : « Le PSG a la possibilité de le garder, d’attendre un an avec lui, avec Messi et avec Neymar. Allez chercher un titre comme la Ligue des champions et alors sûrement que dans six mois les choses vont changer et Mbappé peut dire qu’il est heureux au PSG. L’autre jour avec la France était le meilleur. En première mi-temps, j’avais hâte de marquer. Nous devons attendre six mois pour qu’une nouvelle déclaration sorte et dise « Je pars » ou « Je reste ».

Le feuilleton de la relation Mbappé-PSG précise qu’elle se poursuivra jusqu’en juin. On verra ce que décidera l’international français. Pour le moment, tout indique que son départ de Paris serait très proche d’avoir lieu.