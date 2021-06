Luis Fernando Peña, Ulises de « Amarte Hurt », a annoncé qu’il sera père – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Luis Fernando Pena reconnu pour son rôle d’Ulises dans Amarte Duele aura un enfant pour la première fois, et l’acteur a partagé la nouvelle via ses réseaux sociaux.

Dans les stories postées hier, justement à l’occasion de la célébration de la fête des pères, Fernando et sa compagne Aly Noris ont commencé leur grande révélation en assurant qu’ils avaient une annonce importante”aujourd’hui est un jour très spécial et nous avons quelque chose d’important que nous voulons partager avec vous, à droite @lamaestra_noriss “, avec ce message le couple a commencé les nouvelles de leur prochain enfant.

Avec un compte à rebours, Luis et Aly ont fait attendre une heure à leurs followers pour enfin annoncer que sa famille sera composée de trois membres, montrant une échographie et révélant le nom et le sexe du bébé : ce sera une fille et son nom sera Aitana.

Dans les histoires précédentes, il était possible de voir que le couple se trouvait dans un restaurant thématique, situé à Teotihuacán et qui est célèbre pour ses repas préparés à 45 mètres de haut.

Le protagoniste de De La Calle a également utilisé ses réseaux sociaux pour montrer son mécontentement envers les sociétés de production, depuis Il a regretté qu’actuellement dans le milieu le nombre d’adeptes que les acteurs ont soit plus important que leur qualité.Photo : Instagram @la_maestranoriss

Au mois de septembre de l’année dernière, l’acteur avec plus de 20 ans d’expérience dans le cinéma et la télévision a partagé un message ironique sur ses histoires Instagram “Je vais arrêter de me préparer en tant qu’acteur et il va faire du pur connard*, donc j’aurai plus d’adeptes et j’aurai beaucoup de travail.”

Fernando Peña a poursuivi ses critiques. «Je ferai payer pour accueillir les gens, je ferai payer plus que quelqu’un qui est diplômé de la CUT, de l’INBA ou de la Casa del Teatro. C’est ainsi que le médium est traité maintenant. Votre qualité n’a pas d’importance, le nombre d’abonnés compte”.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont soutenu ce que Peña a dit et ont souligné son travail d’acteur, et c’est que Peña sous s’est forgé une carrière dans le monde du divertissement au Mexique grâce à des rôles de premier plan au cinéma.

Message de Luis Fernando Peña sur la qualité des acteurs et le nombre de followers

Ce n’est pas la première polémique qui est générée sur cette question, car à la mi-juin de cette année, l’actrice Elvira monsell Il a avoué que les producteurs de télévision actuels préfèrent choisir des personnalités qui ont un grand nombre d’adeptes pour leurs projets sur leurs réseaux sociaux, en plus de leurs talents artistiques.

« Une chose très triste se produit parmi moi et c’est qu’ils vous donnent du travail en fonction du nombre de followers que vous avez. Peu importe que vous soyez acteur ou non ; peu importe que vous ayez des études ou non ; peu importe qu’il y ait une trajectoire ou non ; l’important c’est le nombre de followers que vous avez”, a-t-il confirmé dans sa vidéo.

L’actrice a assuré qu’elle n’avait pas accès aux réseaux sociaux, et c’est l’une des raisons pour lesquelles elle n’a pas pu augmenter son nombre de followers, et Elle a exprimé qu’elle espère toujours qu’un producteur qui ne demande pas ces exigences l’enverra pour appeler un casting.

“J’espère qu’un jour il y aura un producteur qui s’intéressera à mon travail parce que J’ai 46 ans de carrière et pas parce que j’ai environ 4 000 followers, et pas les 100 000 ou les 2 millions qu’ils demandent… Eh bien… c’est triste, mais c’est comme ça. Je t’embrasse et je te remercie beaucoup”.

Après ses déclarations, l’actrice est passée de 4 000 à plus de 40 000 followers, et avec la notoriété acquise par Elvira, il était possible qu’elle réussisse à faire un casting, bien qu’elle n’ait pas donné de détails sur le projet, elle a remercié ses fans et tous ceux qui l’ont soutenue.

Source : Infobae