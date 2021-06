Luis Fonsi fait de la musique sans frontières – El Sol de México

MADRID. Luis Fonsi dit de lui-même qu’il est “très pachanguero pour faire des ballades pures et trop romantique pour des thèmes rythmiques uniquement”, une philosophie qui l’a amené au point intermédiaire, pour connecter “les câbles des styles de différentes manières” et pour convertir la musique dans une langue commune sans frontières.

C’est la formule qui l’a amené à mêler bachata dominicaine au reggaeton dans son dernier pari musical, la chanson Bésame, avec le portoricain Myke Towers, et celle qui l’a amené à établir des synergies entre le monde anglo-saxon et latin. avec Justin Bieber, avec Demi Lovato ou, plus récemment, avec Nicole Scherzinger.

“Et j’adorerais travailler avec un groupe de K-pop, parce que c’est ce que j’aime, sortir de ma zone de confort, mélanger les styles, les couleurs, les saveurs… C’est la musique”, s’abonne ce musicien, venu enregistrer un mandarin version de leur tube mondial Despacito.

A l’approche de l’été, Luis Fonsi (San Juan, 1978) revendique désormais à Bésame l’envie “d’embrasser les gens, de les embrasser et de danser ensemble” dans un contexte toujours en vigueur avec une pandémie “et de célébrer ce qui est si important pour nous, surtout pour les Latinos.”

Il ajoute que “le monde a besoin de danse et de joie”. Le compositeur et interprète a travaillé pour elle avec l’un des grands noms de l’urbanisme latin, Myke Towers, qu’il a rencontré dans un ascenseur lors des Billboard Awards, où ils ont accepté un jour de travailler ensemble.

L’opportunité s’est présentée avec ce sujet. “C’est une chanson curieuse car elle a beaucoup d’influence bachata, mais aucun de nous n’est venu de là. Cela montre que la musique est universelle et que, quand on veut, on parle la même langue”, dit-il.

“Personne ne peut vous dire que vous ne pouvez pas mélanger un riff de bachata avec un rythme reggaeton avec un chanteur pop, car il n’y a pas de règles, et c’est ce que j’aime dans mon travail.”

Luis Fonsi affirme qu’il ne pense pas en genres, “mais en chansons et en moments”. Mais qu’est-ce qui est plus difficile pour vous : faire sauter les gens sur la piste ou toucher leur cœur ?

“En tant que compositeur c’est plus facile pour moi d’écrire des ballades. Avec une guitare et une idée, je peux faire une centaine de ballades en une après-midi, parce que je viens de là. Mais sur scène, j’aime ça quand les premières mesures d’Échame la culpa ou son Despacito. Et les gens sortent les téléphones ou se mettent à danser. C’est magique pour un artiste parce qu’il sent qu’il est connecté avec le public », répond-il.

C’est ce goût pour les « hauts et les bas » des beats qui l’amène à se définir comme un artiste du disque, le format dans lequel il peut montrer tout l’éventail des possibles. Le prochain, qui prendra le relais de VIDA (2019), verra probablement le jour “à la fin de cette année”.

“C’est fondamentalement prêt, avec de nombreuses surprises enregistrées, et je pense que ce sera très spécial, car cela a été fait d’une manière différente à un moment différent et cela se reflétera dans chaque chanson”, anticipe-t-il.

Avant cela, il dirigera le concours de talents La Voz en Espagne, aux côtés d’Alejandro Sanz, Malú et Pablo Alborán, qui ouvre à ce poste.

“J’aime le format et je l’apprécie vraiment. Je suis honoré qu’ils m’aient ouvert à nouveau les portes, avec trois grands artistes et amis, ce qui facilite beaucoup mon travail. Je passe un moment incroyable”, confirme-t-il.

Il annonce que dans les prochains mois il sortira certaines des collaborations qu’il a enregistrées, il sera donc très présent, avant une tournée internationale.