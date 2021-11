Luis Fonsi fait plaisir à ses fans avec un nouveau single

Pendant des années, les fans de Luis Fonsi ont exprimé à quel point ils aimeraient qu’il leur donne une de ces ballades qui va droit à l’âme. Il tient sa promesse et sort « Nuestra Balada », le nouveau single de l’artiste mondial.

Composée par Luis Fonsi avec les producteurs de la chanson Mauricio Rengifo et Andrés Torres, « Nuestra Balada » est une chanson pleine de romantisme, dont les paroles parlent de pardon et de réconciliation, interprétée par l’auteur-compositeur-interprète primé avec la même force et se sentir comme lui est devenu l’une des voix les plus emblématiques et les plus admirées de la musique.

« Mon âme m’a demandé de faire quelque chose de très honnête, pur et surtout romantique et je sens que c’est le moment parfait. Mon public m’a demandé… grâce à eux je suis là et ça me fait très plaisir de pouvoir partager cette ballade avec eux pour qu’on puisse la chanter ensemble à pleins poumons dans des concerts live. C’est une chanson très spéciale pour moi et j’espère qu’elle l’est aussi pour vous tous ». Fonsi s’est exprimé depuis le studio.

La sortie tant attendue est accompagnée d’une vidéo très conceptuelle réalisée par le réalisateur vénézuélien Nuno Gómes, qui a été créée hier soir sur YouTube. Fonsi se connectera avec son public via son compte TikTok officiel à 18h30 HE.

« Nuestra Balada » fera partie du répertoire correspondant à sa prochaine tournée « Noche Perfecta Tour », qui débutera par deux représentations les 12 et 13 février au célèbre José Miguel Agrelot à San Juan, Porto Rico. Avant ces concerts, Fonsi présentera deux concerts à guichets fermés à la Movistar Arena au Chili les 18 et 19 novembre 2021.

En plus de ce grand lancement, de sa participation en tant que coach à ‘La Voz España’, ‘La Voz Kids’ et sa tournée, Fonsi continue de travailler sur des projets très importants, le plus récent étant sa nouvelle ligne de vêtements en édition limitée en alliance avec les légendaires jeux Hot Wheels du constructeur automobile, qui seront disponibles à partir d’aujourd’hui, le 5 novembre, via www.FonsiCollection.com et D73.com.

Vous pouvez écouter cette première ci-dessous :

https://youtu.be/CwWfsOhampA