Luís Frade a été opéré et sera KO pendant sept mois

16/11/2021 à 23:04 CET

Les mauvais présages se sont confirmés ce mardi soir après la opération à laquelle le joueur du Barça Luís Frade a subi pour réparer la rupture du ligament latéral interne de sa jambe droite qui s’est malheureusement produite la semaine dernière à l’entraînement.

Réalisée par les médecins Joan Carles Monllau et Jordi Puigdellívol à l’hôpital de Barcelone, l’intervention a été satisfaisante et le pivot sera d’environ sept mois hors des pistes, donc le reste de la saison sera perdu, en commençant par le duel ce jeudi contre Kielce et en poursuivant avec l’équipe européenne avec son équipe.

La décision de ne pas renforcer la position pivot après la marche de l’emblématique Cédric Sorhaindo (au Dinamo Bucuresti) malgré le fait qu’il y ait eu un accord avec le Luso Cubain Víctor Iturriza (FC Porto) et que la malchance a laissé l’équipe dans une situation extrême avec Ludovic Fàbregas comme seul pivot à côté du jeune Artur Parera, aussi prometteur car il manque d’expérience dans l’élite à 19 ans.

Le pivot de 23 ans a disputé neuf matchs cette saison dans la Ligue Sacyr Asobal où il a inscrit 34 buts. Quant à la Ligue des champions, Frade a marqué 10 buts en six matchs joués, étant également un homme important dans les schémas de Carlos Ortega surtout dans les tâches défensives.

Depuis qu’il a été blessé jeudi dernier, les alarmes se sont déclenchées dans la section et lors d’un rapide conclave entre le personnel d’entraîneurs et les recteurs avec en tête le manager Xavi O’Callaghan, ils ont atteint le conclusion rapide qu’il était nécessaire de renforcer cette position.

Luís Frade sera une perte d’un énorme projet

| DAVID RAMÍREZ

En premier lieu, affronter les compétitions avec le maximum de garanties, notamment la Ligue des Champions. Et aussi pour ne pas se charger prématurément d’une responsabilité excessive à un Parera qui a tout être un pivot important pour le Barça dans le reste de la décennie.

Dit et fait. Le FC Barcelone a déjà trouvé un accord avec le tunisien nationalisé qatari Yuseff Ben Ali, 34 ans, joueur d’Al Arabi, qui signerait en principe pour un mois jusqu’à l’arrêt européen une fois le transfert arrivé et il a l’accord définitif de son club.

Même si prolonger ce lien n’est pas exclu, l’objectif est de renforcer le pivot pour les prochains duels et de gagner du temps pour essayez de trouver une option non seulement pour le reste de l’année, mais plus longtemps. Un troisième pivot pour accompagner Fàbregas et Frade lors de sa convalescence. C’est ce que veut Carlos Ortega.