Luis Garcia et l’enclos rénové des Astros ont submergé les jumeaux

Pour Yirsandy Rodriguez

Après être entré ce samedi avec une moyenne de seulement 0,223 lors de ses sept derniers matchs, un bijou de lanceur comme celui joué par la recrue Luis García—Combiné avec l’enclos des releveurs—, Cela semblait être le scénario parfait pour briser la séquence de défaites des Astros de Houston.

Garcia a dominé 18 des 20 adversaires qu’il a affrontés ce samedi au Minute Maid Park, lors de six manches dominantes où il a inscrit huit retraits au bâton sans but sur balles. Le reste du chemin a été couvert sans incident par les releveurs Ryne Stanek, Kendall Graveman Oui Ryan presse, qui a complété le jeu blanc des Astros 4-0 contre les Twins du Minnesota.

Allume Luis # CarryTheFreight x #ForTheH pic.twitter.com/dhBLj1fOvA – Astros de Houston (@astros) 8 août 2021

L’impact de Luis García a été surprenant à 24 ans : Ce samedi, à son 19e départ de la saison, il s’est classé comme le deuxième plus faible lanceur de contact produit par ses adversaires contre des lancers en dehors de la zone de frappe (37,5% O-Contact).

Lanceur

Équipe

O-Contact%

Tyler Glasnow TBR 36,4% Luis Garcia HOU 37,5% Shane Bieber CLE 42,4% Jacob deGrom NYM 45,1% Ryan Tepera – – – 45,6% Liam Hendriks CHW 45,9% Shane McClanahan TBR 47,0% German Marquez COL 47,5% Phil Maton – – – 47,6% Clayton Kershaw DAL 47,8%

Ce talent d’éventer ses rivaux sans chance a été l’une des compétences les plus influentes pour Garcia à jouer dans sa saison d’évasion en tant que recrue. Et ce samedi contre les Twins du Minnesota, l’histoire de la victoire s’est poursuivie : Garcia a eu 18 Swing & Misses et une supériorité appréciable dans le taux de rotation de ses principaux lancers par rapport à la moyenne qu’il a enregistrée cette saison.

Luis Garcia livre une autre performance impressionnante. Joueur du jeu @budweiserusa de ce soir ! #ForTheH pic.twitter.com/Syc7xVFEJX – Astros de Houston (@astros) 8 août 2021

Ses sept balles courbes ce soir ont affiché un (+99) sur le régime (tours par minute) de sa vitesse de rotation, tandis que les 24 coupeurs qu’il a tirés ont ajouté un (+77) et les 14 curseurs (+31). Le changement de vitesse était le seul tangage de Garcia en dessous de sa moyenne cette année (-37), mais en trois balles mises en jeu, il n’a atteint en moyenne que 84,6 mph à la vitesse de sortie maximale.

Après avoir éliminé ses 10 premiers adversaires, Brent Rooker a frappé un doublé à gauche à 109,4 mph au début de la quatrième manche, la connexion la plus forte que Garcia a établie toute la nuit.

Avec les six zéros ce samedi, Garcia a maintenant une note de 8-6, 3,29 ERA, sept départs de qualité et au moins cinq départs où il a pu accumuler huit retraits au bâton ou plus – la dernière fois, c’était le 20 juillet dernier contre Cleveland – .

“Vous vous sentez plus en confiance en les remplaçant tôt et vous n’aurez pas à étirer votre lanceur partant pour essayer d’obtenir une manche supplémentaire de lui”, a déclaré le manager d’Astros Dusty Baker à la MLB de la garantie que la recrue Luis Garcia a offerte couvrant les deux tiers. du jeu sans admettre les courses.

« Les gars de l’enclos ont bien fait. Je veux dire, ils ont très bien fait. Nous n’avons tout simplement pas gagné [muchos] jeux pour le prouver, mais ils ont bien fait ».

Les Astros ont ouvert le score 1-0 en deuxième manche contre le droitier des Twins Michael Pineda. Simple de Kyle Tucker Oui Aledmys Diaz ils ont été combinés avec une balle passée de Ryan Jeffers et Chas McCormick a frappé un point produit à l’intérieur du champ intérieur.

Cette course, en fin de compte, aurait été décisive pour le triomphe des Astros, mais Yordan Alvarez a frappé à 427 pieds du marbre pour son 50e circuit en carrière et a augmenté le score de 2-0 à la fin de la quatrième manche.

“Yordan a de la force et ça ne fera que s’améliorer”, Baker s’est dit enthousiasmé par le coup de circuit qui a établi un nouveau record pour la franchise, alors que Yordan a accumulé ces 50 circuits en seulement 184 matchs. «Nous en sommes venus à attendre de gros succès de Yordan, et il nous l’a donné. Son avenir est très, très brillant.”

La domination de Houston sur le tangage a été mortelle contre ses 21 rivaux Twins : ils ont totalement limité la course du premier au quatrième bâton, les laissant avec un coup sûr en 24 coups au bâton. Ils ont livré 11 retraits au bâton sans but sur balles et 25 Swing & Misses, ce qui a généré un taux impressionnant de 20,4 %.

Après les zéros obtenus par Ryan Stanek et Kendall Graveman dans les septième et huitième manches, respectivement, les Astros ont prolongé le score de 4-0.

Une promenade à Carlos Correa et un simple de Tucker après deux retraits ont donné à Aledmys Diaz une autre chance de se racheter. Après avoir lancé quelques curseurs, le releveur des Twins Caleb Thielbar a tenté d’attaquer la zone avec une balle courbe, mais le lancer était si confortable qu’Aledmys ne lui a pas pardonné : il a frappé un double roulé à gauche, le contact parfait avec les deux retraits à envoyer. Correa et Tucker dans l’assiette.

Venez pour le double, restez pour le sourire. 😁 #ForTheH pic.twitter.com/nbJuS4IqYQ – Astros de Houston (@astros) 8 août 2021

Aledmys avait frappé 9-0 lors des deux premiers matchs contre les Twins au Minute Maid Park, mais était 2 en 4 samedi et a maintenant un point produit en 28 points sur 45 coups sûrs en 44 matchs.

“C’est un joueur formidable, un frappeur décisif”, a déclaré Baker. « Il peut jouer n’importe où et bien faire. Il est l’un des meilleurs joueurs capables d’occuper différents postes au baseball.”

Les Astros ont cassé une séquence de trois d’affilée et cinq lors de leurs sept dernières décisions avant ce samedi. Cependant, il n’est pas encore possible d’être sûr que l’offensive est revenue à son rythme habituel de production offensive. L’absence de Yuli Gurriel a été notée au centre de l’alignement, où Yordan Alvarez et Kyle Tucker ne trouvent pas assez de batteurs avec des porteurs de ballon sur les bases.

Avant de publier son 34e match à plusieurs coups cette saison, Jose Altuve ne produisait que 0,235 OBP lors de ses 34 précédentes apparitions au marbre. Michael Brantley, qui a atteint .407 lors de ses sept derniers matchs, n’a piloté que deux points et la ligne de barre de Carlos Correa continue d’être mauvaise à .217 / .308 / .391 en 26 AP.

En deux matchs, les lanceurs des Twins ont obtenu le même nombre de retraits au bâton (25) que de coups sûrs accordés contre les Astros, qui n’ont touché que 0,229 en trois matchs. Ce samedi, Michael Pineda a complété un excellent départ avec six manches et deux points mérités accordés, mais la formation décimée des Twins n’a pas pu battre la rotation des Astros.

“Même lorsqu’il doit faire face à des choses, il trouve un moyen de limiter les dégâts”, a déclaré le manager des Twins Rocco Baldelli, qui a été totalement impressionné par l’ouverture que Michael Pineda a prolongée à six manches avec un seul gros raté le changement de vitesse. qu’il a livré à Yordan Álvarez à la fin du trimestre.

«Ça s’adapte, ça trouve un moyen. Il a sauté des choses et a recommencé aujourd’hui. Il s’est très bien adapté à ces frappeurs. Il a passé une bonne journée sur la butte.”

Alors que l’offensive des Astros continue de lutter, au moins l’une des grandes nouvelles est l’enclos des releveurs remanié que l’équipe arbore. Depuis la date limite des échanges, les releveurs ont proposé une MPM de 1,08, avec 30 retraits au bâton en 25 manches.

Le changement a été important. Depuis qu’il a été renforcé, l’enclos des releveurs n’est pas le moindre point fort des Astros : maintenant, la formation doit à nouveau réagir.

(Photo : Yordan Álvarez / Astros Houston)