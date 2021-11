Luis García et Sergio García apprécient le derby entre le Barça et l’Espanyol

19/11/2021 à 17:48 CET

Le derby approche à grands pas et les anciens joueurs du RCD Espanyol Luis García et Sergio García ont valorisé le match contre le FC Barcelone ce samedi. Tous deux ont participé à de nombreux derbys catalans et sont conscients de l’importance de ces duels.

« Ce sera un match très beau et intense, comme tous les derbys. Dans le football, tout peut arriver. L’effet Xavi est important, mais en si peu de temps, il ne pourra pas trouver de changement au Barça, donc l’Espanyol a des possibilités, c’est une équipe très bien travaillée », a expliqué Luis García lors de la 9e Journée des entraîneurs, organisée par la FCF.

De son côté, son homonyme, Sergio, a également partagé la même vision après le changement d’entraîneur au Camp Nou. « L’arrivée de Xavi peut avoir un effet car le Barça n’est pas au mieux. L’Espanyol arrive à un grand moment et ils doivent profiter du fait qu’ils ne vont pas bien et essayer de mettre la main sur eux », il a dit.

Luis García connaît parfaitement Xavi Hernánez et lui prédit un bel avenir en tant qu’entraîneur du Barça. « J’ai eu la chance de partager ma formation à la RFEF avec lui. C’est un coach avec des idées et une méthode très claires et je suis convaincu qu’il réussira. C’est avant tout une très grande personne et les bonnes personnes méritent d’être les choses se passent bien », a commenté.