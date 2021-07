Luis Gerardo Méndez, nouvel ambassadeur d’Oceana pour protéger la vie marine – El Sol de México

in

L’acteur mexicain Luis Gerardo Méndez sera l’ambassadeur au Mexique pour une expédition sur les récifs de l’État du sud-est du Yucatán, dont l’objectif est d’obtenir des informations qui aident au développement durable et à la conservation des écosystèmes.

Lors d’une conférence de presse, l’acteur a remercié à travers une vidéo d’avoir été inclus en tant qu’ambassadeur de cette expédition sans précédent car elle s’est déroulée dans “l’une des zones de récifs les plus importantes du golfe du Mexique, et avec plus de secrets à raconter au monde “, a-t-il dit.

Pendant 15 jours, un groupe de scientifiques mexicains, dirigé par l’organisation Oceana, explorera la région pour se renseigner sur l’état des récifs coralliens et des pêcheries, ainsi que sur la diversité des espèces qui font du Mexique l’un des 17 pays avec la plus grande biodiversité. dans le monde.

Méndez a expliqué qu’il avait rejoint cette expédition ambitieuse parce que pendant deux ans il était proche d’Oceana, car sa mission est fondamentale pour l’avenir de la vie marine et de l’humanité.

“Mon intérêt est de rendre visibles les résultats de cette exploration scientifique afin que de nombreuses générations de Mexicains continuent de profiter de la richesse des océans du Mexique”, a-t-il déclaré.

Les récifs coralliens couvrent moins de 1% de l’océan et abritent environ 25% de toutes les espèces marines connues dans le monde.

Au Mexique, il y a des récifs sur toutes les côtes. De la Basse-Californie à Oaxaca dans l’océan Pacifique ; à Veracruz et Campeche dans le golfe du Mexique, et dans la péninsule du Yucatan dans la mer des Caraïbes, où se trouve le parc national d’Arrecife Alacranes.

Là, la présence de quatre des sept espèces de tortues marines qui existent dans le monde a été enregistrée : tortue imbriquée, tortue luth, caouanne ou à grosse tête et blanche.

De plus, des mammifères marins tels que le globicéphale et les dauphins ont été trouvés ; 24 espèces de requins, 136 de poissons, 34 de coraux et des centaines d’autres espèces qui en font un écosystème extraordinaire.

L’acteur, protagoniste du film “Nosotros los Nobles” et de la série “Club de Cuervos”, a indiqué qu’il prêtera sa voix et son image pour la narration de certains matériels vidéo produits à partir de cette expédition scientifique au cours des différentes phases de son développement.

De plus, il permettra d’amplifier les résultats obtenus sur les conditions dans lesquelles se situe la zone explorée.

Méndez rejoint la liste d’autres personnalités telles que les acteurs Chris Hemsworth et sa femme, Elsa Pataky ; Morgan Freeman, Harrison Ford, Jeff Goldblum et Kate Mara, ainsi que les chanteurs Miguel Bosé et Sting, qui soutiennent le travail d’Oceana.

Oceana est la plus grande organisation internationale dédiée exclusivement à la protection des océans.

