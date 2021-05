Luis Gerardo Méndez retrouve sa demi-sœur grâce à un film – El Sol de México

Il y a huit ans, Luis Gerardo Méndez a appris qu’il avait une demi-sœur aux États-Unis. À l’époque, il ne se sentait pas prêt à la rencontrer, mais lorsque la production du film Half Siblings a commencé, il a décidé de l’approcher.

«Quand nous avons commencé à développer le scénario, il est devenu de plus en plus nécessaire et urgent pour moi de la contacter, car sinon, il était rare et hypocrite d’explorer un tel sujet sans le toucher à la maison», a-t-elle partagé. Le soleil du Mexique.

Le film dépeint le voyage de deux frères, un homme d’affaires mexicain nommé Renato (Luis Gerardo) et un influenceur américain nommé Asher (Connor del Rio), qui se rencontrent après la mort de leur père, et partent en road trip pour découvrir par là son père n’est pas retourné au Mexique avec sa famille.

L’acteur a expliqué qu’en raison des similitudes entre la vie réelle et ce qui arrive au personnage, il a tiré de nombreuses émotions de son expérience pour le scénario. «Le grand thème du film est l’empathie et apprendre à voir le monde d’un autre endroit et d’une autre perspective. En ce sens, il était très important pour moi de savoir comment elle vivait, tout ce qui se passait, et sans aucun doute cela affecte mon travail ».

ILS MONTRENT UN MEXICAIN RÉUSSI

Bien que le film, qui sort en salles ce mercredi, soit une comédie, il aborde également des questions telles que la migration, la discrimination contre les Mexicains et les stéréotypes qui tournent autour des deux pays, partage l’acteur.

La réponse lors de son exposition aux États-Unis (en décembre 2020) a été excellente. Il a fait ses débuts à la deuxième place au box-office avec plus de 700 mille dollars récoltés, le chiffre total après plusieurs semaines sur le panneau d’affichage dépassait les deux millions de dollars.

Luis Gerardo Méndez est fier de faire partie d’une production qui a projeté une bonne image des Mexicains à tant de gens, car il juge nécessaire de commencer à raconter des histoires de notre point de vue.

«En tant qu’acteur et conteur, je souhaite avoir une représentation correcte à l’écran. Cela n’a rien à voir avec le fait qu’il y ait un petit personnage latino dans les films et séries américains, ce n’est pas une représentation, cela a à voir avec le fait de raconter les histoires qui nous intéressent et avec nous étant ceux qui sont chargés de raconter. ces histoires », a commenté.

Connor del Rio a ajouté que son personnage est une représentation de la société américaine, car au départ, il ignore de nombreux aspects de la culture mexicaine et est donc guidé par les stéréotypes qui l’entourent.

«J’espère que ce film enseigne aux Américains que les Mexicains ne sont pas un stéréotype, qu’ils sont les mêmes que nous, même s’ils ont des origines culturelles différentes, une cuisine, une danse et une musique différentes.

«Ils peuvent aussi être des ingénieurs aéronautiques performants, et il y a même des gens ignorants au Mexique comme il y en a aux États-Unis, en fin de compte, nous sommes tous très similaires. Les deux pays sont comme des demi-frères dans un certain sens, nous partageons le même ADN », a-t-il ajouté.