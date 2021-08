Luis Gil fera un autre départ dimanche prochain contre les Mariners de Seattle

La perspective dominicaine Luis Gil fera un autre départ ce dimanche contre les Mariners de Seattle avec le Yankees de New York dans la MLB.

Une fois qu’il a remporté son premier match, il a été envoyé dans les ligues mineures, une nouvelle qui a été submergée par les fans de Los Angeles. Yankees de New York.

Cependant, Aaron Boone et ses Yankees ne sont d’aucune utilité d’avoir un lanceur qui attend 4 jours pour lancer l’abri alors qu’ils peuvent amener un autre prospect pour faire le travail jusqu’à ce qu’un Luis Gil c’est à son tour de se relancer.

Maintenant que Gerrit Cole, Jordan Montogomery et Domingo German sont hors de la rotation, il est temps de Luis Gil briller et montrer que vous méritez de faire partie du staff de départ. Les Seattle Mariners ne sont pas un défi facile, mais ils sont mieux à affronter qu’un Chicago White Sox, Boston Red Sox ou Houston Astros.

Les Yankees de New York Gil sera activé quelques minutes avant le début du match des Yankees de New York et des Mariners de Seattle au Yankee Stadium à 13h05.

Gil Il a montré que non seulement il dépend de sa lourde balle rapide et d’un breaker, mais qu’il utilise autant son slider que son plomb ou son cutter, en plus, il apporte sûrement une bonne communication avec Gary Sánchez, ce sont des compatriotes et parlent la même chose Langue.