Luis Mandoki s’aventure dans le cinéma d’horreur avec Presencias – El Sol de México

Présences est un film plein de défis et de nouveaux départs. La première est pour son réalisateur Luis Mandoki (Mexico, 1954) qui après plus de 40 ans dans l’industrie cinématographique entame une nouvelle aventure dans le genre de l’horreur qui l’oblige à étudier comme dans ses jeunes années. Et c’est aussi un redémarrage pour Yalitza Aparicio, la jeune protagoniste du film Roma, qui après deux ans sans projets, revient sur grand écran avec un personnage qui sort des stéréotypes d’une femme soumise.

De plus, le long métrage se distingue par le tournage à Tlalpujahua, Michoacán, une ville magique, qui à cette occasion devient le décor de l’histoire de Víctor, joué par l’Argentin Alberto Ammann, qui après le meurtre de sa femme retourne au cabane familiale où il tombe sur des situations paranormales qui l’obligent à réfléchir sur son passé.

“C’est une histoire qui fera réfléchir le spectateur sur sa propre vie”, a-t-il prévenu dans une interview à Le soleil du Mexique Mandoki sur le film qui sortira en 2022, et qui a aussi Gerardo Taracena, Andrea Santibañes, Fermín Martínez, Daniel Mandoki et Angelina Peláez parmi les élus. “Le plan avec ce film est de sortir dans des salles où l’immersion dans la boîte noire est plus pure que le cinéma maison”, a déclaré le cinéaste.

L’histoire, écrite par Olivia Bond et Luis Mandoki, raconte l’histoire d’un acteur qui, avec sa femme enceinte, visite la cabane de leur famille. Dans une situation inattendue, sa femme est assassinée et malgré l’enquête policière, la vérité est inconnue. Le protagoniste entame alors une recherche pour savoir ce qui s’est passé, ce qui le confronte à des situations de suspense et de terreur.

Cela semble être une histoire simple, mais pour Mandoki le genre horreur est l’un des plus difficiles du cinéma, car si le rythme exact de la narration ne se retrouve pas dans la scène, cela peut tomber dans la simplicité, voire la dérision. Cela l’a obligé à étudier des films et des séries d’horreur pour apprendre, dit-il, des experts.

« J’ai pu étudier le genre et j’ai vu de nombreux films image par image, pour étudier la structure et la gestion du suspense, dans les moments de frayeur, et la vérité est que cela me passionnait. J’ai beaucoup étudié James Wan, il a eu une grande influence depuis The Conjuring. J’ai aussi vu Marianne, sur Netflix, une série française et de là est venue la collaboration avec le photographe qui aimait son travail et nous l’avons amené au Mexique pour faire ce film car il est un fin connaisseur du genre », a expliqué le réalisateur de La vida. precoz y slip de Sabina Rivas (2012)

Pour réaliser ce travail minutieux, Mandoki a avoué avoir réalisé dans ce film le storyboard de l’intégralité du tournage, scène par scène ; un travail qui lui a pris toute l’année en confinement en raison de la pandémie. “C’est un genre qui demande une extrême minutie, un timing, trouver un rythme précis, c’est comme une montre suisse pour ne pas tomber dans la simplicité de ne pas faire peur”, a-t-il déclaré.

ANCIEN CONNU

Un autre défi, et la fierté du réalisateur, est d’avoir Yalitza Aparicio dans le rôle de Paulina. Sans donner beaucoup de détails sur ce personnage, Mandoki -lauréat du prix Ariel- a déclaré que depuis qu’il travaillait sur le scénario, il s’est rendu compte que l’actrice d’Oaxaca s’inscrivait exactement dans le rôle principal, une femme libre et forte.

“Lorsque j’ai rencontré Yalitza sur le plateau d’Alfonso (Cuarón), un jour je lui ai parlé et lui ai envoyé le script, et il a adoré l’idée de faire un personnage si différent de celui qu’il a fait à Rome et à partir de là il est tombé dedans l’amour avec l’histoire et nous avons eu plusieurs semaines de répétitions à préparer avec l’ensemble du casting et ce fut vraiment une expérience très agréable », a-t-elle expliqué en avouant que la jeune femme n’avait pas accepté d’autres films, car elle ne pouvait pas en trouver un qui prendrait sortir du stéréotype de la femme soumise, faible et au service des autres.

Le film, produit par Dream Assignment Films et distribué par Videocine, vient de terminer le tournage et devrait être présenté en personne en 2022. “Le cinéma s’est avéré être une nécessité humaine en ces temps de pandémie”, a conclu Mandoki.