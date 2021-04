Luis Miguel a-t-il écourté la carrière de son jeune frère?

“Ce que je sais, c’est que c’était dur pour eux deux, pour Octavio et pour Sergio, je ne pense pas qu’ils s’y attendaient”, a partagé le producteur de musique. “Il y avait un peu de malaise, il y avait une plainte de Luis Miguel pour savoir si Sergio s’est consacré à la musique ».

Cependant, l’intention du jeune homme était de se lancer en tant que chanteur, il a même proposé à Salvador d’enregistrer un album ensemble. «Peu de temps après avoir enregistré la chanson ‘Car Crash’, il a commencé à me dire: ‘Je pense que nous allons faire un disque.’ Nous avions prévu quelque chose de très cool lorsque ce rapport est sorti dans le célèbre magazine. Ils le prennent en photo à l’extérieur de sa maison, à l’extérieur du travail, et c’est là que je pense qu’il a eu peur. Si ce rapport n’était pas sorti, nous aurions peut-être un album de Sergio », a déclaré Salvador Llanes.

Le producteur de musique a également déclaré qu’il espérait que la série Luis Miguel ne dépeint pas Sergio comme l’un des méchants, car “c’est un gars avec un bon cœur. Il a été l’une des principales victimes de toutes les situations qui se sont produites autour de Luis Miguel. . “.

Sergio et Alejandro Gallego Basteri. (Instagram.)

Malgré le témoignage de Salvador, les biographes de Luis Miguel, Javier León Herrera et Juan Manuel Navarro, ont une autre version. Oui, il est vrai que depuis son enfance, Sergio est un virtuose de la musique. Par exemple, il a obtenu un diplôme de concert du New England Conservatory.

«Son oreille pour la musique a un tel degré de raffinement que même lorsqu’il passait des saisons avec son frère dans la maison d’Acapulco en vacances, il y avait des moments où il le corrigeait même musicalement quand ils répétaient certaines chansons. possible que son frère, un petit garçon, puisse faire de telles observations, mais ensuite il a vérifié l’observation de Sergio dans la partition et il s’est avéré qu’il avait raison », disent les auteurs dans le livre Oro de Rey.

Sergio Basteri est un virtuose de la musique. (Avec l’aimable autorisation de Netflix.)

Dans cette biographie, les journalistes affirment qu’il est également vrai qu’il avait des amis avec un studio d’enregistrement où parfois ils allaient chanter juste pour le plaisir.

«À une occasion, un journaliste l’a entendu qui était étonné, encore plus quand ils lui ont dit qu’il était le frère de Luis Miguel, et cela a semé la confusion; cela est sorti dans les médias et a commencé à dire que le jeune frère voulait se lancer. en tant qu’artiste, ce qui n’était pas vrai. Bien que ses propres amis l’aient encouragé, il n’a jamais voulu aller dans cette direction, bien qu’il chante, et il chante très bien, depuis qu’il était enfant. “