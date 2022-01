Luis Miguel alerte les fans, « Sans le sou et handicapé ? »

Luis Miguel, plus que de perdre sa fortune, aussi un bras ? | Instagram

Luis Miguel aurait une mauvaise nouvelle pour ses millions de fans, en « ruine et au risque de perdre un bras », de nouvelles rumeurs assurent que « Le soleil du Mexique« Il passerait par l’une de ses étapes les plus critiques. Laissez-nous vous dire les détails !

le chanteuse, Luis Miguel, a été reconnu comme l’un des artistes latins les plus vendus des années 90, cependant, l’interprète de « Faire demi-tour« Ce ne serait plus l’ombre de ce que c’était et de nouvelles versions en indiquent la raison.

Selon certaines sources, Luis Miguel, Il est loin de vivre sans soucis pour ses finances puisqu’on dit, « il est en faillite », en plus du risque grave pour la santé qui le conduit à presque perdre un de ses membres, disent-ils.

Bien qu’il y ait eu peu d’apparitions du célèbre de 51 ans, malgré le boom généré par le lancement de sa biosérie et le grand succès qui a émergé de ces productions, Luis Miguel Gallego Basteri est une figure qui suscite toujours la controverse et les spéculations sans fin ont a accompagné sa vie et sa carrière musicale.

Pourtant, les versions les plus récentes sur le « né à Porto Rico » le 19 avril 1970, ont alerté ses millions de fans et ce n’est pas étonnant.

Ils assurent que « Luis Mi« Il affronterait la plus forte crise économique de sa vie, couplée à de graves problèmes de santé, cela va au-delà des « excès ».

« Il aurait pu perdre un bras.

Après une intervention d’urgence qui a été menée sur Gallego Basteri, c’est dans les derniers mois de 2021 que le « producteur discographique« Il aurait pu perdre son bras par inadvertance, comme le révèle le magazine TvNotas.

Selon les informations de la publication, il serait un « ami proche » de la star actuellement basée à Miami, en Floride, qui aurait avoué les détails de la prétendue mauvaise situation du célèbre « star de la musique« On peut dire qu’aucun autre détail n’a été donné sur « l’informateur ».

En juin de l’année dernière, Micky, a joué dans une forte chute qui a entraîné une blessure grave à l’une de ses épaules, qui a rapidement dominé l’actualité de l’émission à ce moment-là, la douleur était si aiguë qu’il a été transféré dans un hôpital d’urgence, cela s’est passé à ces moments-là.

Apparemment, après l’opération, Luis Miguel Gallego Basteri, recevrait une série de recommandations comprenant « une longue rééducation physique », détaille le magazine.

Apparemment, Gallego Basteri ne l’a pas exécuté, ce qui entraînerait par conséquent des complications qui « l’ont presque conduit à perdre son bras », selon la publication présumée.

Ces derniers mois, il a été diffusé que le « Le père de Stéphanie Salas« Il pourrait remonter sur scène, ceci, après un post lancé sur son compte officiel Instagram ces dernières semaines, qui éveillait davantage les soupçons sur le « chanteur latino ».

Jusqu’à présent, on ne sait pas si le « ex d’Aracely Arámbula« et le père de ses deux enfants, envisage de revenir à ses émissions. Cependant, les polémiques ne cessent de germer et certains internautes ont suggéré qu’il pourrait s’agir d’un nouvel album.

Alors sûrement, ses fans espèrent que les récentes versions entourant le chanteur seront clarifiées très prochainement, ainsi que la confirmation de sa bonne santé.