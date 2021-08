Luis Miguel au bloc opératoire ? Le Soleil aurait une rhinoplastie ! | Instagram

Apparemment, au milieu de la réapparition récente de Luis Miguel, certaines spéculations affirmeraient que le “Soleil du Mexique“Elle a subi une rhinoplastie.” Son nez actuel n’est pas son original ! “

Une série de changements notables ont été montrés au public pour “montrer” que le légendaire Luis Miguel a subi certaines transformations dans son visage, en particulier son nez, qui, selon eux, n’est plus le même qu’avant !

C’est un chirurgien argentin qui a retouché son nez, dit Jorge Ceriani, cette opération serait pratiquée sur le chanteur en 2003 et il en est ainsi resté, ont-ils assuré via “Gossip No Like”.