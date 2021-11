Luis Miguel Choisiriez-vous Céline Dion et non Mariah Carey ? | Instagram

Luis Miguel a capturé à l’écran une autre de ses relations amoureuses les plus intenses de la troisième et dernière saison de la série Netflix, sa relation avec Mariah Carey dont apparemment, il a laissé entendre une infidélité, une autre version indique une autre version de l’histoire et Céline Dion y apparaît.

Les « chanteur« , Luis Miguel, qui, bien qu’étant né à San Juan, Porto Rico, a été considéré comme » mexicain « ayant grandi et réussi dans ce pays, a créé la dernière et la troisième saison de la biosérie de Netflix, où il dépeint sa relation passée avec le soi-disant « L’oiseau chanteur suprême ».

Apparemment, selon la biographie de Netflix, Luis Miguel, figure dans la vie du chanteur Avec qui il doit faire bien des mérites pour que l’interprète de « All I Want For Christmas », le remarque.

Les « portoricain« Il a toujours fini par revendiquer l’artiste au sujet de la relation étroite qu’il entretenait avec une amie à elle, un » acteur de cinéma « dans la fiction, faisant allusion à une supposée infidélité envers l’artiste, incarnée dans l’intrigue de Diego Boneta.

Cependant, une autre version révélerait Céline Dion, apparemment comme la « troisième discorde » mais pas dans la romance entre le couple comme on pourrait le croire mais parce que des années plus tard, ce serait la figure avec laquelle Gallego Basteri a lancé le problème en question.

Alors enfin, le thème d’Armando Manzanero »Nous sommes fiancés« En version anglaise, il a vu le jour mais ce ne serait qu’en 2020, en duo avec la chanteuse canadienne, Céline Dion.

Ce serait Luis Miguel qui, quelques années plus tard, créerait le thème de la chanson avec l’interprète de « My Heart Will Go On », interprété par la Britannique Jade Ewen. Cela ferait dériver certains commentaires entre utilisateurs de réseaux sociaux qui se réfèrent soi-disant à une « trahison » par Micky.

Ceci, après que Gallego Basteri aurait d’abord enregistré la chanson « After Tonight », avec « l’ancien Tommy Mottola » et son partenaire d’alors, avec qui il finit par se fâcher après que sa voix aurait été modifiée en ne voyant pas « l’harmonie » entre le deux voix, selon Foster.

Il est présumé que Gallego Basteri n’a pas inclus la chanson que la chanteuse inclurait finalement dans son album, qu’elle a dédié à « Luismi« . Afin de ne pas enfreindre les droits d’auteur, il est très possible que Gallego ait changé la lettre en » It´s Impossible « .

Basteri, était dans le meilleur moment de sa carrière et après la romance médiatique avec le chanteur, l’artiste voulait se projeter sur le marché américain, les opportunités ne manquaient donc pas.

Cependant, Luis Miguel rejette une proposition au cinéma, le film « El Zorro », car il faut se rappeler, LuisMi détestait jouer, ainsi il a également mis fin à sa participation à l’album « Songbook » qui a dilapidé sa relation de travail avec David Foster.

Au final, le duo avec le « compositeur » et « producteur de musique » ne s’est pas concrétisé non plus, ceci après quelques mésententes que le couple a eues au milieu du projet.

Il y a quelques années, Mariah Carey elle-même aurait sorti sa propre version dans un livre dans lequel elle dresse le portrait de ses années avec l’interprète à qui elle a dédié quelques chapitres : « L’Elvis latin« comme elle l’appelait.

La native de Huntintong aurait révélé dans son ouvrage « The Meaning of Mariah Carey », que la romance passée avec la chanteuse l’aurait laissée très mal et elle aurait même dû aller chercher de l’aide médicale, selon ce qu’elle a dit. .