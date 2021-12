Luis Miguel Combien avez-vous facturé pour les droits de votre série ?

Luis Miguel, ce montant a été facturé par El Sol par série sur Netflix | Réforme

Luis Miguel a eu un grand succès en acceptant enfin la réalisation de la série en Netflix qu’il reflétait sa vie, noyé dans des procès et plusieurs dettes, le projet de télévision, serait comme le canot de sauvetage qui finirait par aider à surmonter les problèmes pour « Soleil du Mexique« .

Après le chanteuse, Luis Miguel, lancera la première saison de sa biosérie, selon le magazine Forbes, la « star portoricaine » a reçu 5 millions de dollars, ceci, uniquement pour la première saison de la série.

Le chiffre serait révélé par Carlos Bremer, l’un des piliers responsable de la série et chargé de créer la stratégie pour que « Luis Mi« Il a pu profiter du boom que l’histoire a déclenché et reprendre sa carrière artistique.

Luis Miguel, ce montant a été facturé par El Sol par série sur Netflix. Photo : Capture Instagram

Ce fut certainement un succès pour Luis MiguelCeci, après qu’ils l’aient même souligné, dépasserait même le « gagnant d’un Oscar », Joaquín Phoenix, avec 4,5 millions en incarnant le personnage de « Le Joker », qui a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office.

Pour la deuxième saison, le « producteur discographique« Il aurait reçu le double voire le triple, a déclaré Bremer, apparemment, environ 10 ou 15 millions de dollars, selon ses calculs, bien sûr, c’est un fait que Luis Miguel Gallego Basteri n’a ni nié ni affirmé.

La même chose se produit lorsque l’on veut connaître les données de la troisième saison, car il n’y a pas de chiffre précis ou confirmé sur le montant facturé par l’interprète « Le bikini« .

Ce qui est un fait, c’est que les avantages économiques se refléteraient à la fois pour les célèbres de 51 ans quant à l’interprète lui-même, Diego Boneta, qui s’est chargé de lui donner vie dans la fiction.

Tandis que Luis Miguel, l’artiste latin le plus vendu des années 90, a augmenté sa cachette, Diego Boneta verrait aussi le succès et la popularité de la série se refléter, et ce uniquement en parlant de bénéfices obtenus dans les concepts de copyright mais il y a bien plus.

À cela, nous ajoutons qu’en plus de la reprise des concerts et tournées au Mexique, aux États-Unis et en Amérique latine, qui ont représenté des gains de ventes, « Micky« Il est revenu pour positionner son matériel sur toutes les plateformes numériques alors que ses succès faisaient à nouveau le tour du monde.

Seules les paroles de la chanson « Guilty or not » sont devenues complètement virales au cours des première et deuxième saisons, ce qui a conduit à une augmentation de leurs reproductions jusqu’à quatre mille pour cent, selon les données de Forbes Mexico.