Luis Miguel Combien avez-vous gagné pour votre série Netflix ?

Il ne fait aucun doute que l’une des séries les plus célèbres de la Plate-forme Depuis Netflix, c’est Luis Miguel: The Series et cela a fait sensation non seulement au Mexique, mais dans une grande partie du monde.

C’est vrai, le lancement de la série L’autobiographie de Luis Miguel par Netflix a été un succès pour la plateforme et un succès qui a permis au chanteur de reprendre sa carrière et de surmonter tous les problèmes financiers qu’il pourrait avoir.

Cependant, la question que des millions de personnes se posent actuellement est de savoir combien il a facturé Luis Miguel pour les droits de sa série.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la première saison de la série a été créée en 2018, c’est alors que nous avons commencé à découvrir les secrets les plus privés du chanteur; son enfance, la relation difficile avec son père et les débuts de sa carrière.

Selon le magazine Forbes, la chanteuse mexicaine a reçu 5 millions de dollars pour la seule première saison de la série.

A noter que le chiffre a été dévoilé par Carlos Bremer, l’un des piliers et responsable de la série à réaliser.

Selon les informations, Bremer était chargé de créer la stratégie pour que Luis Miguel puisse profiter du boom de la série et reprendre sa carrière artistique.

Le rôle de Carlos Bremer a été joué par Carlos Ponce et il a été montré que l’homme d’affaires était l’un des amis qui ont encouragé le chanteur à entreprendre ce nouveau projet qui a finalement généré de gros revenus et à retrouver son succès.

De plus, les cinq millions que Luis Miguel a gagnés au cours de la première saison sont plus que les 4,5 millions que Joaquin Phoenix, lauréat d’un Oscar, a reçu pour avoir joué dans le « Joker », un film qui a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office.

Il est logique de penser que si la première saison était un succès, une deuxième partie serait plus et mieux.

Surtout pour Luis Miguel, qui pendant la deuxième partie de sa vie a augmenté sa cache et, bien que le chiffre exact n’ait pas été divulgué, Bremer a révélé qu’il aurait pu facilement doubler ou tripler ses gains.

Et c’est que, pour la deuxième saison de la série Luis Miguel pourrait gagner entre 10 et 15 millions de dollars, selon les calculs de Carlos Bremer.

Bien sûr, attaché à son style, Luis Miguel ne confirme ni ne nie ces chiffres, ce à quoi il fallait s’attendre.

Sans aucun doute, la même chose se produit avec la troisième saison, il n’y a pas de chiffre précis ou confirmé sur ce que le chanteur a reçu.

Cependant, comme Boneta, nous supposons que Luis Miguel a augmenté sa cachette avec le succès de chaque saison.

Et nous ne parlons que des bénéfices réalisés dans les concepts de droit d’auteur, mais il y a beaucoup plus.