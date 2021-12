Luis Miguel coude? Mariachi attaque même avec Pablo Montero | Instagram

Luis Miguel serait l’un des noms qui sont apparus après qu’un mariachi ait donné un balcon à différentes figures du spectacle, parmi lesquelles ils ont également mentionné Pablo Montero.

Le acclamé chanteur D’origine portoricaine, Luis Miguel aurait laissé un mauvais souvenir à un groupe de mariachis après avoir récemment abordé la question des artistes qui ne valorisent pas le travail des autres.

Luis Miguel Il est l’un des artistes les plus importants et les plus réussis d’Amérique latine, qui au cours de sa carrière a eu l’occasion d’être accompagné par l’un des groupes les plus importants et traditionnels, tels que les « Mariachi Vargas de Tecalitlán ».

Malgré le fait que les deux ont fait un grand haltère, les membres dudit groupe auraient déclaré dans des déclarations passées qu’ils n’envisageaient pas de reprendre leur travail avec le « Soleil du Mexique« Ceci, sans entrer dans les détails.

Récemment, Chucho López a révélé lors d’une conférence de presse que, malheureusement, de nombreux artistes avec lesquels ils ont travaillé et ont contribué à leur renommée, ne se sont même pas rapprochés au milieu des récentes crises qui ont laissé les contagions.

Après avoir remercié diverses figures de la musique pour lesquelles ils ont eu un grand soutien, il a aussi regretté que d’autres au contraire n’aient pas soutenu les musiciens dédiés à ce genre, le natif de San Juan, Porto Rico, et le Mexicain Pablo Montero. être deux d’entre eux.

Le chef des mariachis Chucho López a laissé entendre qu’ils devaient parfois subir des mauvais traitements de la part de célébrités.

Le musicien, qui a été distingué avec le mérite « honoris causa », a montré son grand mécontentement vis-à-vis de la position prise par ces types d’artistes, il considère qu’ils leur ont fait gagner des millions, cependant, il leur a payé un montant beaucoup plus petit , a-t-il dit. en cas de « Luis Mi« ?

Pour cette raison, il n’a pas lésiné sur le fait de dire qui sont les interprètes moins généreux avec eux, l’un d’eux je le signale, est précisément l’interprète de « Vous savez une chose », Luis Miguel Gallego Basteri, cela a dit de lui « producteur discographique« dans une interview du youtubeur Edén Dorantes.

C’est triste que de grandes personnalités qui ont collaboré avec eux, ce n’est pas un reproche, mais ils ne s’en sont pas approchés. Les gens que nous leur avons fait gagner et nous avons vu qu’ils facturent 10 millions, 15 millions de pesos et ils nous donnent toujours ce qu’ils veulent mariachi.

Jesús López a souligné le geste d' »égalité » pour lequel il se bat en tant que chef des mariachis, a-t-il déclaré.

Quant à Pablo Montero, il a dit que malgré le fait qu’il soit l’un des plus, il a profité de ce genre pour se faire connaître et a eu diverses présentations au bras de musiciens régionaux, le traitement n’a pas été des plus flatteurs.

« Pablo Montero Il n’a jamais soutenu les mariachis », a déclaré López, qui a également évoqué un moment inconfortable lors d’une altercation passée entre le chanteur Montero et les membres du groupe.

Quant à Luis Miguel, le directeur musical avec cinq ans d’expérience a mentionné que l’artiste de 51 ans ne les embauche que, cependant, il n’offre aucune aide comme l’ont fait d’autres interprètes célèbres de musique vernaculaire, parmi lesquels il a souligné Pepe Aguilar et / ou Alejandro Fernandez.