Luis Miguel et Aracely Arámbula Comment votre romance a-t-elle commencé ? | PA

Luis Miguel et Aracely Arambula, ont gardé secrets divers détails sur leur relation, bien que certaines personnalités du milieu artistique se soient chargées de révéler des aspects de la façon dont elles ont commencé cette relation.

Les chanteur Luis Miguel est celui qui a le plus essayé tout au long de sa vie de garder sa vie privée loin des projecteurs, y compris sa vie amoureuse et avec « Le Chulé« ne serait pas l’exception.

Cependant, certains journalistes se sont chargés de connaître certains détails et ce serait Gustavo Adolfo Infante lui-même qui révélerait des aspects de la romance qui a abouti à deux enfants en commun, avec qui jusqu’à aujourd’hui Luis Miguel, reste « distancé », assurent-ils.

A travers une vidéo, Gustavo Adolfo Infante, collaborateur du programme « De Primera Mano », partagerait avec le public des détails qu’il assure, Arámbula lui aurait raconté le moment où il a rencontré le « Soleil du Mexique« .

Hier soir j’ai rencontré Luis Miguel, Aracely Arámbula me dit Ah oui ! Où? questionna le communicateur…. ‘In the Baby Oh’… ‘Ahh Et ça ?… Gustavo Adolfo a décrit la conversation avec « l’ex de Luis Miguel » d’aujourd’hui.

Dans son récit, la mère des enfants de Luis Miguel Gallego Basteri, mentionne le lieu où elle a coïncidé avec le « mexicain naturalisé« , l’une des boîtes de nuit les plus célèbres d’Acapulco, la même que Gallego Basteri visitait fréquemment et dans laquelle se réunissaient de nombreuses autres figures du milieu.

L' »actrice de télévision » a expliqué au communicateur que ce soir-là elle était venue saluer Luis Mi pour la remercier de l’avoir invitée à réaliser une vidéo, à laquelle elle n’aurait pas pu collaborer, selon le présentateur.

C’est que je suis allé le remercier pour la vidéo, Ah ! Avez-vous fait une vidéo avec lui ? Infante a demandé… ‘Non, il m’a invité à une vidéo mais je n’y étais pas », a répondu la « Chihuahua » dans l’entretien qu’elle a eu avec le chauffeur à qui elle a réitéré,’ je n’avais pas pu y aller, parce que j’enregistrais un roman.

Adolfo Infante, décrit que le présentateur de « MasterChef Latino » a révélé en détail le moment où il a rencontré l’énuméré « Roi Etoile« , qui tenterait apparemment de contacter le personnage sur le petit écran, qui dans un premier temps aurait rejeté une invitation.

Cette même nuit, Luis Miguel a invité Aracely à dîner ce soir-là dans un endroit appelé « Baycal », a décrit Adolfo Infante, c’était dans « un bel endroit » avec une vue imprenable sur la baie de Santa Lucia.

Là a commencé, le début d’une grande romance dans la vie de M. Luis Miguel, a partagé le communicateur.

L’interprète de « L’inconditionnel« et le collaborateur de Televisa a suscité de fortes rumeurs en 2005, après une série d’images dans lesquelles ils ont été capturés lors d’un rendez-vous romantique à Venise, en Italie, les photos ont circulé en première page de publications bien connues.

Par la suite, le couple n’a pas caché leur idylle et ils ont été surpris sans réserve, même à l’occasion, ils étaient accompagnés de la famille d’Aracely, ce qui a commencé à faire naître des rumeurs d’un « engagement de mariage », qui, certains ont assuré, a eu lieu en secret.

En 2006, la première annonce est apparue que le couple attendait leur premier enfant, ce qui a été confirmé par Micky lui-même lors d’une conférence au cours de laquelle il a révélé que son premier-né s’appellerait « Miguel ».

Deux ans plus tard, Luis Miguel Gallego Basteri et l’interprète de « Mauvaises nouvelles » recevaient leur deuxième fils, Daniel. Le bonheur ne durera pas de longues années pour le couple qui début 2009, de fortes rumeurs indiquaient qu' »ils n’étaient plus ensemble « .

Jusqu’à présent, les véritables raisons de leur rupture sont inconnues, bien que diverses spéculations circulent sur les fortes raisons qui ont fini par les séparer.