Luis Miguel et Aracely se sont mariés ? je dirais tante de Palazuelos

Luis Miguel et Aracely se sont mariés ? dirait tante Palazuelos | Instagram

La tante de Roberto Palazuelos a laissé entendre que Luis Miguel et Aracely Arambula oui ils se sont mariés ! Comme tant de choses ont été spéculées sur la relation dans l’un des couples les plus acclamés de la série.

C’était la tante de “Diamant noir“Qui suggérerait la possibilité qu’il y ait eu un mariage entre Luis Miguel et l’actrice, avec qui il a même procréé deux enfants : Miguel et Daniel Gallego Arámbula.

C’est Susana Palazuelos qui a une fois de plus découvert la grande inconnue dans la relation passée entre le soi-disant “Soleil du Mexique“et l’artiste mexicaine, revenant pour attirer la polémique sur le sujet.

Apparemment, la tante de l’acteur, originaire d’Acapulco, aurait eu l’occasion de vivre avec la femme de Luis Miguel dans ce port, dont les médias ont déduit qu’il était Arambula.

Même pour confirmer ses soupçons, elle a de nouveau été interrogée sur elle-même lorsqu’elle s’est exprimée alors que “la femme de LuisMi” faisait référence à Aracely, “Le Chulé“, la femme a été franche en répondant : ” Oui, Arámbula “.

Vous pourriez être intéressé par Luis Miguel pris en public main dans la main avec une petite amie argentine

Cependant, plus tard la presse n’a pas pu corroborer à nouveau cette information puisque lorsqu’elle a été à nouveau interrogée, elle a assuré qu’elle n’en savait rien.Se pourrait-il que ses propos aient été mal compris ?

Le proche parent d’aussi “homme d’affaires“et” l’ancien ami de Luis Miguel a reconnu avoir une affection très particulière pour l’interprète puisqu’à un moment donné son neveu et le “portoricain” ont eu une amitié étroite.

La relation entre le “producteur discographique“Luis Miguel Gallego Basteri et l’actrice de Las Estrellas, connue pour des mélodrames comme” Acapulco, Body and Soul “, ” Cañaveral de pas! Ones “, etc., ont eu une relation qui s’est confirmée lorsque les deux ont été capturés en Italie.

Vous pourriez être intéressé Aracely Arámbula rend Instagram fou quand elle ouvre son peignoir

Selon certaines informations, le couple s’est rencontré pour la première fois dans une discothèque très célèbre d’Acapulco, “Baby’O”, un lieu fréquenté par de nombreuses stars à l’époque, dont la chanteuse de “J’ai tout sauf toi”.

Le couple controversé resterait de 2000 à 2009, et bien qu’il y ait eu beaucoup de spéculations sur les raisons possibles pour lesquelles la rupture s’est finalement produite, il n’y a aucun rapport officiel qui clarifie la fin de l’une des relations les plus “solides” que Luis Miguel Gallego Basteri a eu jusqu’à présent.

Vous pourriez être intéressé par Ricky Martin, il a l’élixir de jeunesse éternelle à 50 ans

Il a même été spéculé que, au milieu de divers articles de presse dans lesquels ils prétendent, le couple se marierait lors d’une cérémonie civile intime tenue à Oaxaca, cependant, il n’y a aucune source officielle qui confirme que “Micky“51 et Aracely 46 étaient mari et femme à un moment donné.