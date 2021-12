Luis Miguel et la reine de cœur Pourraient-ils aller en prison ?

Luis Miguel et Alejandra Guzmán Dans la loupe des autorités ? | Instagram

Luis Miguel, l’une des figures les plus importantes de la musique, serait sous la surveillance des autorités, est Alejandra Guzman qui semble également tenir compagnie à « Soleil du Mexique« , comme ils le soulignent.

le chanteuse Luis Miguel et Alejandra Guzmán se placeraient dans l’œil de l’Unité de renseignement financier (UIF), du ministère des Finances et du Crédit public, (SHCP) comme l’a révélé le journaliste Mario Maldonado.

Selon une plainte, Luis Miguel, a formé un partenariat dans les îles Vierges britanniques à la mi-2013 pour acheter le Sky, un yacht de 25 mètres de long.

Luis Miguel et Alejandra Guzmán Dans la loupe des autorités ? Photo : Capture Instagram

Le navire appelé « Skyfall Marine Ltd », dont le portoricain d’origine Luis Miguel Gallego Basteri est l’unique actionnaire avec son frère, Alejandro Gallego Basteri, qui occupe le poste de directeur.

Quant à Alejandra Guzmán, Maldonado affirmerait que le « reine des coeurs« Vous avez acheté un condo de luxe par l’intermédiaire d’un condo par l’intermédiaire d’une entreprise de papier dans les îles Vierges britanniques.

Mario Maldonado commente que « depuis 2014, Alejandra Guzmán est l’unique actionnaire de Frida Enterprises Corp., une société créée là-bas, par l’intermédiaire du cabinet d’avocats panaméen Alemán, Cordero, Galindo et Lee (Alcogal) », comme détaillé.

Cependant, en plus de personnalités célèbres telles que Luis Miguel Gallego Basteri, Maldonado assure que des politiciens font également partie de ladite enquête de l’UIF, notamment le secrétaire général du Parti vert au CDMX, Jesús Sesma, son frère, Guillermo Sesma, et sa femme, Paulina Diaz Ordaz.

De même, il assurerait que Jesús Sesma a réalisé des opérations pour 68,7 millions de dollars sans connaître l’origine des ressources.

De plus, au milieu de cela, il découvrirait que « l’épouse de Sesma, serait actionnaire de la société FERRARA MUNDI, SA enregistrée au Panama et propriétaire d’autres sociétés au Mexique et aux États-Unis, ainsi qu’un actionnaire des sociétés SOHO LLC, BORGIA LLC et BLACKFORES LLC aux États-Unis, qui ont acquis des biens immobiliers au Texas, indique-t-il.

Il est à noter que tout au long de cette 2021, il y a eu plusieurs personnalités du monde du divertissement qui ne se sont pas seulement distinguées par leur carrière, ces derniers mois elles ont éveillé les soupçons aux yeux des autorités.

C’est le cas d’Inés Gómez-Mont, la « conductrice de Ventaneando », est une fugitive de justice et fait l’objet d’une enquête pour des liens présumés avec le trafic de drogue, tandis que la présentatrice de « Laura in America » aurait également été appelée à témoignent de la SAT qui a conduit à son « vol et capture ».