Luis Miguel fête ses 51 ans: voici les succès qui l’ont marqué – El Sol de México

Il ne fait aucun doute que Luis Miguel est considéré comme l’un des plus grands représentants de la musique au Mexique et dans le monde.

“Le Soleil”, aujourd’hui le 19 avril, est en fête, fête ses 51 ans; avec une longue carrière musicale, une vie pleine de controverses, d’amours et d’excès.

Sa musique a brisé les frontières, captivant petits et grands au fil des ans avec des chansons à ne pas manquer lors des fêtes, réunions de famille et soirées romantiques, nous vous présentons donc les succès qui l’ont marqué tout au long de sa carrière.

C’est aujourd’hui l’anniversaire du meilleur interprète mexicain de l’histoire, avec plus de 90 millions d’albums de jazz, pop, boléros et mariachis vendus, gagnant de 6 grammys et 211 concerts dans l’auditorium national

Joyeux 51e anniversaire à Luis Miguel Gallego Basteri, le soleil du Mexique☀️ pic.twitter.com/LETquGrZ8p

– Luis Miguel Mx 🇲🇽☀️ (@LuisMirreyMx) 19 avril 2021