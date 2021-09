Luis Miguel, La Serie : la bande-annonce de fin de saison révèle qu’il a été arrêté aux États-Unis – El Sol de México

in

Près d’un mois après la première de la troisième et dernière saison de Luis Miguel : la série, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée ce mercredi où l’on voit Diego Boneta incarner le chanteur dans une étape plus mature de sa vie, en plus de donner à savoir des données que vous ne connaissiez peut-être pas sur El Sol de México.

Quels secrets révèle la nouvelle bande-annonce de la série Luis Miguel ?

L’attention de tous les fans de cette série qui sera diffusé le 28 octobre, s’est concentré sur ce détail qui révèle cette nouvelle avancée : Luis Miguel a été arrêté aux États-Unis en raison de ses problèmes financiers, ce qui l’a amené à accepter de prendre sa vie à l’écran pour sauver sa situation financière.

Comme cela avait déjà été anticipé, le troisième volet abordera sa relation avec Mariah Carey (qui sera interprétée par la Britannique Jade Ewen).

Et comme si cela ne suffisait pas, plus de détails seront également révélés sur les trahisons de son équipe qui ont conduit à la faillite de l’artiste.

Quels acteurs participeront à la dernière saison de Luis Miguel : la série ?

En plus du retour de Boneta, Juanpa Zurita et Macarena Achaga au casting, dans ce dernier opus, Óscar Jaenada revient, avec son personnage de Luisito Rey. Plutarco Haza, Mauricio Abad, Sebastián Zurita, Alejandra Ambrossi, Miguel Rodarte, Carlos Ponce et Antonio Mauri sont également intégrés.