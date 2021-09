in

Luis Miguel Myrka Dellanos revit la romance en photos avec Sol ! | Instagram

Sans aucun doute, la vie amoureuse de Luis Miguel a été très mouvementée dès son plus jeune âge, le nom de l’artiste “portoricain” a sauté d’un cœur à l’autre laissant l’un ou l’autre marqué. Myrka dellanos l’un des nombreux cas ?

C’est la célèbre présentatrice qui a partagé les détails de sa relation passée avec Luis Miguel et revit les détails de leur brève romance, ainsi que certains aspects de la mystérieuse personnalité du “Mexicain nationalisé”.

Ce sont les femmes qui ont traversé la vie de “soleil“, beaucoup de ceux qui auraient eu l’occasion d’en savoir plus sur la vraie personnalité du “Roi Etoile“L’une d’elles était Myrka Dellanos, qui faisait partie de la vie de “l’héritière du boléro” il y a 16 ans.

Aujourd’hui, la mère du mannequin Alexa Dellanos, s’est réjouie dans un message qu’elle a partagé il y a trois ans dans lequel elle apparaît à côté du producteur discographique, Luis Miguel Gallego Basteri, dont il a applaudi qu’il raconterait sa vie à travers la nouvelle série Netflix.

Tellement heureux de voir l’histoire vraie de la vie de Luis Miguel racontée par lui-même. C’est une légende vivante, avec une voix qui est un don de Dieu et un talent inégalé ; Nous le savons tous, a écrit l’animatrice de radio et de télévision depuis son compte Instagram.

Et c’est que, selon la mondaine cubano-américaine elle-même, elle se souvient de l’interprète de “Quand le soleil chauffe” et aujourd’hui père de trois enfants, Michelle, Miguel et Daniel Gallego, en ” homme gentil “.

“C’est un homme gentil”

Mais, c’est aussi un homme attentionné, avec un grand cœur et beaucoup d’amour à donner.

Je vous offre cette photo qui n’a jamais été publiée mais je l’aime parce qu’on a l’air heureux et bronzé !

Comme vous pouvez le voir, ils ont tous les deux l’air heureux, l’image date d’il y a 16 ans, cependant, ce serait la leur conducteur qui il y a trois ans a décidé de le partager avec ses followers.

Mirka entoure Micky de ses bras pendant qu’il pose ses mains sur sa taille, ceci, tandis que tous deux se tournent vers la caméra avec un grand sourire qui a également montré leur bronzage parfait, un souvenir que “l’ex de Gallego Basteri” chérit avec une grande affection, comme a-t-il laissé entendre.

Après la sortie de sa biosérie sous licence, le “divo du Mexique“Il a de nouveau joué dans une grande controverse et avec elle, des détails peu connus sur le monde qui l’entoure sont apparus.

Le célèbre présentateur de “Premier impact“du réseau Univisión, il a eu une liaison avec”Luis Mi“Entre les années 2003 à 2005, le couple ne s’est pas caché pour vivre leur relation si bien qu’au milieu de leurs différentes captures, apparemment ” ils avaient l’air très amoureux “.

Cependant, comme cela s’est produit à plusieurs reprises dans la vie de Luis Miguel Gallego Basteri, lorsque la romance semblait acquérir des teintes de possible “mariage“, tout s’est effondré d’un moment à l’autre, plus tard il a commencé une liaison avec l’actrice mexicaine, Aracely Arámbula.

La rupture s’est produite soudainement et rien ne les ferait revenir selon ce qui est connu à ce jour, cependant, pour le présentateur “ce serait quelque chose d’encore plus difficile à surmonter”.