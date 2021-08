Luis Miguel pris en public main dans la main avec sa petite amie argentine | Instagram

Vendredi dernier, Luis Miguel a provoqué l’euphorie sur internet après que la presse l’a de nouveau surpris en public et au bras de sa nouvelle amoureuse, l’Argentine, Mercedes Villador, avec qui il apparaît main dans la main.

De nouvelles photographies ont circulé vendredi dernier où Luis Miguel, apparaît au bras du mannequin qui est entré ensemble dans les célèbres restaurants Nurs-Et du célèbre chef Salt Bae.

Les premiers détails qui ont attiré l’attention se réfèrent au nouveau style qu’il a adopté Luis Miguel, qui a maintenant été capturé dans des vêtements plus décontractés et même avec une crinière plus longue, totalement à l’opposé de son look dans les présentations précédentes.

Dans une série de nouvelles images, le “Soleil du Mexique“Il a une apparence plus détendue, quelque chose qui est apparemment dérivé de la pandémie, en faisant pousser ses cheveux.

Luis Miguel, il aurait décidé de ne pas se couper les cheveux pendant l’éventualité et malgré le fait que cela, ajouté au fait qu’il portait son masque, n’a pas évité d’être reconnu par les caméras de “Despierta América” ​​​​qui diffusaient les images .

En réalisant, “Luis Mi“Il a pris le temps de se tourner vers les photographes et même sous son masque et a souri pour les caméras.

Il y a quelques jours à peine, on a appris qu’un utilisateur de réseaux sociaux, “Lulú la vida”, a documenté une rencontre sans précédent avec “producteur discographique“Luis MigueL Gallego Basteri, dans un restaurant de Beverly Hills.

Même le “youtuber” a expliqué qu’au moment où il a découvert que “portoricain“Il était à l’endroit où il se tournait pour le voir et ne croyait pas qu’il s’agissait vraiment de lui.

J’avais du mal à le reconnaître, “Je meurs, quel homme très attentionné”, “Je ne l’ai pas reconnu, il a méga changé”, “Il me semble que ce n’était pas lui”, “Je ne pense pas que c’était Luis Miguel ».

La femme, qui a partagé l’enregistrement sur son compte et plus tard dans une interview avec une chaîne YouTube, a célébré son anniversaire le même jour, quelque chose qu’elle a pris comme un cadeau du ciel.

L’utilisatrice d’Instagram en a témoigné dans une vidéo dans laquelle elle a été enregistrée par son frère, a-t-elle commenté et dans laquelle elle apparaît s’approchant de l’interprète de “Sous la table”, ce qui lui a donné un détail inoubliable pour son anniversaire, a-t-elle commenté.

Voici les images dans lesquelles nous abordons le tableau. C’était moi puis mon frère quand on demandait déjà la photo, explique l’internaute dans une vidéo sur Instagram.

Le père de Michelle Salas, qui lancera la dernière saison de sa biographie, Luis Miguel : La série, a fait plaisir à l’un de ses fans les plus fidèles, ce qui serait sans aucun doute étrange et nouveau pour les fans du Mexicain nationalisé.

La femme, qui selon “Gossip No Like” a suivi les traces de Luis Miguel Gallego, pendant plusieurs années et dans plusieurs de ses présentations, il a vu tous ses efforts récompensés par les détails de l’artiste de 51 ans.

Je lui disais que j’étais sa fan et que c’était mon anniversaire et que c’était le plus beau cadeau de le rencontrer, de le saluer et de demander une photo. Quelle a été ma surprise, qu’il m’ait dit “parle-moi un peu de toi et asseyez-vous”, dit-il, avec les images qui témoignaient du moment.

D’après le récit du fan, “Micky” l’a invitée à s’asseoir à sa table en lui avouant que c’était son anniversaire.

Il m’a invité à table et même le compagnon est content et même applaudit, a décrit le fan dans un enregistrement.

La vidéo n’a pas tardé à générer diverses réactions et 118 reproductions, certains des commentaires indiquaient incrédule qu’il s’agissait du plus ancien des Gallego Basteri car il a l’air un peu différent.