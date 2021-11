Luis Miguel Quel est l’album le plus vendu du « Sol » ? | Instagram

Luis Miguel est l’une des figures qui s’est aventurée avec un succès retentissant dans divers genres musicaux, avec 100 millions de disques vendus dans le monde, l’album « Rien n’est égal« est la plus demandée en ses 40 ans de carrière artistique.

Les « chanteur« Luis Miguel s’est distingué comme l’un des plus grands artistes à succès d’Amérique latine, son large éventail de styles musicaux allant de la pop, des ballades, des boléros, des rancheras et même du jazz l’a amené à remporter dix Grammy Awards.

Bien que le défendeur « Soleil du Mexique« Il a une excellente discographie, l’un de ses albums est devenu l’un des plus demandés par les fans de Luis Miguel Gallego Basteri au cours de ses 40 ans de carrière artistique.

Luis Miguel Quel est l’album le plus vendu du « Sol » ?. Capture de photos Instagram

Même dans la bio-série qui reflète sa vie sur Netflix, le nom du matériel est constamment mentionné, qui selon les scènes, promettait d’être l’un des plus réussis de la carrière artistique de « producteur discographique« .

C’était l’album « Romance« , l’un des albums les plus vendus de la carrière de Luis Mi, avec 13 millions d’exemplaires dans le monde, en plus d’être l’un des albums les plus réussis de la carrière de Gallego Basteri, c’est l’album le plus vendu en espagnol de l’histoire.

Le matériau signifie l’incursion retentissante de Micky au monde des boléros, sous le bras du compositeur Armando Manzanero, engagé par le label WEA Latina, l’album couvre 12 chansons dont « Don’t talk to me more », « Unforgettable », « La Puerta », » La Barca », « T’étrange « , » Toi « , » Avec toi au loin « , » Beaucoup de coeur « , » Le Mensonge « , » Quand je reviens à tes côtés « , » Je ne sais pas pour toi » et comment « .

L’album a reçu plus de 70 disques de platine et a connu du succès dans des pays tels que le Japon, Taïwan, l’Indonésie, la Thaïlande, la Corée, la Malaisie, Singapour, Hong Kong, les Philippines, l’Arabie saoudite, la Belgique, l’Australie, la Finlande, le Portugal, la Nouvelle-Zélande, la Turquie . , Hollande, Grèce, France, Danemark et Canada.

Après ce matériel, d’autres albums comme « Le Mexique sur la peau« avec 9 millions, et » Romances « avec 7 millions 500 mille était le numéro 12 d’août 1997 et il est également dédié aux boléros, il a eu la production de Bebu Silvetti, Armando Manzanero et Luis Miguel lui-même, en 1998 il a été fait Récipiendaire du Grammy Award dans la catégorie Meilleur album pop latino.

Il a été suivi par des titres d’albums tels que « Un homme cherche une femme » (le sixième album enregistré par le chanteur) Bélier avec 6 millions, « Nada es Igual », sorti le 20 août 1996 avec 4 millions 300 mille exemplaires, « Vivo 2000″ avec 3 millions 600 mille exemplaires vendus et 33 avec 2 millions 500 mille exemplaires.

De l’autre côté, se trouve ce que serait le dix-huitième album de Luis Miguel, 51 ans, qui a lancé en mai 2008 la production de « Complices à 1,2 million d’exemplaires vendus, d’où émergent des chansons comme « Si tú te oses », et « Ay, cariñito ».