Luis Miguel réapparaît avec sa petite amie et crée un nouveau look

Le court clip a été diffusé dans l’émission matinale ‘Despierta América’, alors qu’il entrait dans le restaurant Nusr-Et du célèbre chef Salt Bae.

Il a attiré l’attention sur le fait qu’il montre un look beaucoup plus détendu et des cheveux abondants, tout semble indiquer que pendant la pandémie, ‘El Sol de México’ a choisi de ne pas se couper les cheveux.

Bien que pressé, Luis Mi Il a pris le temps de se tourner vers les caméras, de baisser son masque et de sourire aux cameramen.

Il y a quelques jours, une utilisatrice des réseaux sociaux avait déjà anticipé la nouvelle image de ‘Micky’, car, selon son témoignage, elle l’a vu en prenant un café et en raison de son nouveau look à un moment donné elle en est venue à penser qu’elle était le confondre.

Il y a quelques jours, ‘El Sol’ est devenu une tendance, après que l’ancienne présentatrice de télévision, Karen Rodríguez, ait été démasquée par le même programme qui présente maintenant la réapparition de la chanteuse.