Luis Miguel révèle enfin pourquoi il a abandonné Michelle Salas

Luis Miguel, la série a cependant une autre version. Dans l’une des scènes, nous voyons Luis Miguel emmener une adolescente Michelle à l’aéroport. En chemin, elle se plaint à lui: «Pourquoi ne m’avez-vous pas vu pendant onze ans. Je l’ai passé à penser que c’était de ma faute… quand ils t’abandonnent c’est pour quelque chose ».

Michelle voulait savoir pourquoi son père avait arrêté de la voir pendant 11 ans. (Avec l’aimable autorisation de Netflix.)

D’abord, Luis Miguel lui dit qu’à l’époque il ne l’a pas vue, “c’était une période difficile et compliquée” pour lui. Mais Michelle insiste, elle a besoin d’une raison pour comprendre. Et puis Micky fait cette forte révélation:

«Je voulais prendre soin de toi, je voulais te protéger de moi. Je jure que je voudrais savoir pourquoi je blesse les gens qui m’aiment tant», avoue-t-il et révèle peut-être au monde que dans une tentative de protection ses plus proches, le chanteur préfère s’éloigner de tout et de tout le monde.

Luis Miguel reprend sa relation avec sa fille alors qu’elle est sur le point de devenir majeure. (Avec l’aimable autorisation de Netflix.)

Et Michelle n’est pas la seule. Le chanteur s’est également éloigné de ses deux fils, Miguel et Daniel. Dans ce cas, la raison est encore inconnue.