Luis Miguel, sa liberté a un prix cher, un million de dollars | PA

Luis Miguel a été arrêté, oui, le cher Soleil du Mexique il a perdu sa liberté, mais seulement pour une courte période et aux États-Unis ; bien récupéré, si la liberté avait un prix élevé, un million de dollars.

C’était le propre avocat de Luis Miguel Gallego Basteri à ce moment-là, qui a révélé que son client était détenu après s’être rendu aux autorités de Los Angeles, en Californie ; cela s’est passé en mai 2017.

Miguel Heredia a partagé dans une interview avec Al Rojo Vivo que l’interprète avait été demandé par les autorités un mois auparavant ; Cependant, il n’est pas apparu, c’est pourquoi les mesures envers Luis Miguel étaient plus strictes.

L’ex d’Aracely Arámbula faisait face à un procès de William Brockhaus, qui était son ancien manager et a demandé une compensation pour les années où il a travaillé avec l’artiste mexicain naturalisé.

L’avocat de l’interprète de Suave a révélé que la liberté de Luis Miguel après cette mésaventure avait un prix élevé et il a été révélé : un million de dollars, se pourrait-il que le fils de Marcela Basteri les ait eues facilement.

Luis Miguel, sa liberté avait un prix cher, un million de dollars. Photo : AP.

Il convient de rappeler que tout comme le succès de la chanteuse d’origine portoricaine a été si grand, il y a eu des scandales et des problèmes d’argent. Parallèlement au succès de LuisMi, l’ambition de son père Luis Rey et de son oncle est venue, avec elle le détournement d’argent qui a finalement mis l’interprète en difficulté avec le Trésor au Mexique.

Mais ce n’est pas la seule fois où ils ont abusé de la confiance d’El Sol et cela a été volé par ceux qu’il estimait, on dit que certains de ses managers l’ont également fait et leurs problèmes de plaintes et d’impôts n’ont pas été un secret. ; ainsi que ses complications financières.

On parlait même que la série de la vie de Luis Miguel Cela s’est accompagné de la pénurie économique, puisque des amis du chanteur se seraient rencontrés pour parler de sa situation et enfin, avec la série, ils ont cherché un moyen de le réactiver financièrement et dans le monde musical.

Comme on le sait déjà, la série Netflix de la vie de l’ex d’Isabella Camil a été un succès, puisque les questions autour de sa vie ont été nombreuses car il a choisi d’être assez hermétique avec sa vie personnelle.

Des questions telles que sa relation avec son père, son cheminement vers la célébrité et surtout, la disparition de sa mère, ont pris les téléspectateurs dans la peau de Diego Boneta, qui a joué Luis Miguel dans les saisons qui ont été publiées.

Une énorme agitation a fait que, malgré les paroles d’un chanteur mature, c’est Diego qui a continué à lui donner vie; l’acteur qui s’est consolidé grâce à cette série a subi un long travail de caractérisation pour ressembler le plus possible à la star.

La dernière que l’on sache de Luis Miguel est qu’il a été capturé par la caméra d’un fanatique assez changé et souriant, ce qui a donné beaucoup de soulagement à ses followers qui avaient beaucoup sans connaître une apparition publique de lui.