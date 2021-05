Luis Nery 122 livres. vs. Brandon Figueroa 121,2 livres

WBC Super Bantamweight World Title Fight – 12 rounds

Luis Nery – 122 livres

Brandon Figueroa – 121,2 livres

Arbitre: Thomas Taylor.

Juges: Edward Hernández, Sr. (Californie), Dr Lou Moret (Californie), Zachary Young (Californie).

Combat de super poids coq – 10 rounds

Danny Roman – 122,0 livres

Ricardo Espinoza – 121,6 livres

Arbitre: Edward Collantes.

Juges: Rudy Barragan (Californie), Edward Hernández, Sr. (Californie), Zachary Young (Californie).

Super poids plume (poids de 132 lb) – 10 balles

Xavier Martínez – 131,6 livres

Juan Carlos Burgos – 131,8 livres

Arbitre: Jose Cobian.

Juges: Rudy Barragan (Californie), Don Deverges (Californie), Dr Lou Moret (Californie).

À PROPOS DE NERY VS. FIGUEROA

Nery vs. Figueroa verra deux champions d’élite invaincus de la division des 122 livres lorsque Luis Nery défendra son championnat du monde WBC Super Bantamweight contre Brandon Figueroa dans un combat de 12 rounds le samedi 15 mai du Dignity Health Sports Park.à Carson, en Californie, lors d’un premier ministre Événement des champions de boxe.

Le co-événement SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING en vedette verra l’ancien champion unifié des super poids coq Danny Roman rencontrer le puissant Ricardo Espinoza Franco dans une bataille de 10 rounds de 122 livres, et le combat d’ouverture de la nuit sera d’un concurrent et d’une star. Xavier Martínez affronte l’ancien prétendant au titre mondial Juan Carlos Burgos dans un combat d’élimination du titre WBA Super Featherweight de 12 rounds.

Cet événement est promu par TGB Promotions. Martinez c. Burgos est promu en partenariat avec Mayweather Promotions.

Les billets sont déjà en vente et peuvent être achetés en allant sur AXS.com. Le Dignity Health Sports Park sera ouvert aux fans avec une participation limitée. Toutes les personnes présentes resteront socialement détachées et soumises aux réglementations sanitaires nationales et locales pendant toute la durée de l’événement.