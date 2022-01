Luis Ortiz a battu Charles Martin dans une soirée pleine d’émotion

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Photo : Ryan Hafey / Premier champion de boxe

Lors de l’événement organisé hier soir par PBC dans l’est des États-Unis, en Floride, des combats ont été vus avec beaucoup d’émotion et d’alternatives, le principal étant celui qui a opposé Luis Ortiz et Charles Martin.

Luis Ortiz (33-2, 28 KO) battre Charles Martin (28-3-1, 25 KO) dans un match où, pour la première fois, il a commencé à remarquer des signes que le temps mettait ses capacités à rude épreuve. Il a été renversé à deux reprises par un Martin qui s’est présenté dans une forme sans faille, affichant des qualités de boxeur que nous n’avions jamais vues auparavant. Ortiz a imposé sa meilleure technique au sixième tour, battant l’Américain après deux KO et devenant ainsi un rival de Filip Hrgovic pour une future finale mondiale avec le sceptre d’Oleksandr Usyk en vue. L’Ukrainien, qui regardait Ortiz hier soir, pourrait battre le Cubain et le Croate en même temps.

Dans les combats précédents, Frank Sanchez (20-0, 13 KO) battu Marteau chrétien (26-9, 16 KO) par décision unanime, triple 100-89. Ce fut le combat le plus ennuyeux de la soirée, le Cubain étant de loin supérieur à un adversaire appelé à la dernière minute, qu’il a renversé au dixième et dernier tour. Il aurait pu mettre KO dès que Sánchez a serré, mais il n’a pas convaincu par son attitude face au Teuton d’origine roumaine, très à la merci de la technique du vainqueur.

Précédemment, Jonathan Riz (15-6-1, 10 KO) largement dominé Michael Poli Coffie (12-2, 9 KO) en dix rounds, montrant comment les « faux » records tombent alors qu’un boxeur invaincu affronte quelqu’un de qualités minimales. Rice n’est pas le meilleur poids lourd du monde, très en surpoids et avec une technique qui ne dépasse pas celle approuvée, mais il a révélé que Polite Coffie allait 12-0 pour une carrière plus que choisie, sauvant Darmani Rock. Les scores de 97-93, 97-93 et ​​99-91 reflètent ce qui s’est passé sur le ring.

En outre, Ali Eren Demirezen (15-1, 12 KO) éliminé Gérald Washington (20-5-1, 13 KO) dans la huitième de ses dix manches convenues, faisant preuve de bravoure et de plus de variété de ressources que son adversaire. En dépit d’être plus grand, Washington a montré un tronc raide et peu de joie dans les jambes aux propositions du Turc, qui a gouverné la courte distance et a fait du bon travail jusqu’à ce que les hostilités s’arrêtent.

Le gala a été ouvert par un authentique thriller, un film à suspense de quatre minutes et demie qui a mis beaucoup d’entre nous sur pied. Viktor Faust (9-0, 7 KO) a remporté au deuxième tour un Iago Kiladze (27-6-1, 19 KO) dans un véritable échange d’éclats d’obus, une guerre sans quart qui a marqué jusqu’à cinq knockdowns dans le peu de temps que dura le combat. Spectaculaire, au nez du chien, ce qu’il a vécu jusqu’à ce que l’arbitre décide de mettre fin à la guerre en arrêtant le combat après avoir rendu Kiladze sur la toile au deuxième tour, peut-être avec une grande envie que le Géorgien arrête de tourmenter l’homme du promoteur local.

Espérons que PBC a en tête d’affronter les vainqueurs d’hier soir, car il a été démontré que, sans avoir besoin de grands noms, de très bonnes propositions peuvent être proposées en faisant bien correspondre les combats.