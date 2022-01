Luis Ortiz, blessé, ne fera pas match nul face à Filip Hrgovic

Ortiz-Martin

Le mec cubain Luis Ortiz, qui a battu l’Américain avant la limite samedi dernier, s’est blessé lors de ce combat, il ne sera donc pas prêt à se battre à court terme, comme c’était son intention.

Une main cassée empêchera King Kong de suivre son plan pour 2022, et il devra être au chômage pendant quelques mois, il ne devrait donc pas revenir sur le ring avant le milieu de l’année. L’IBF avait ordonné une dernière égalité mondiale pour avril entre les deux premiers, Ortiz lui-même et philippe hrgovic, mais le Cubain ne pourra pas le contester après blessure, devant décliner l’invitation. Le deuxième rang le plus élevé est Joseph Parker, qu’oui il pourrait mesurer à Hrgovic dans une date qui serait décisive pour voir le challenger officiel d’Oleksandr Usyk.

Les plans d’Ortiz sont de rencontrer Andy Ruiz d’ici juin. La merveilleuse santé du poids lourd actuel permet d’épouser des dizaines de grands combats dans lesquels un titre en jeu n’est pas une condition préalable pour que les fans en profitent.