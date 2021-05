Luis Rojas mérite crédit feat. Suzie Hunter ⋆ 10z virale

Luis Rojas Corey Sikpin

Certains jours, vous regardez la gamme des Mets et vous vous demandez comment ils vont gagner. Trois heures plus tard, ils ont trouvé un moyen de le faire. La façon dont cette équipe reste à la première place témoigne de plusieurs choses: le travail de Luis Rojas, les lancers sont fantastiques, les coups rapides et, eh bien, les adversaires sont mauvais. Tout cela combiné signifie 24-20, trois sur quatre sur les Rocheuses et trois matchs au Citi Field contre les Braves.

Pour parler des Mets rag-tag, nous vous proposons un nouvel épisode du podcast «Amazin ‘But True» avec Nelson Figueroa et moi, avec une discussion avec Suzie Hunter.

Podcast Amazin’ But True avec Jake & Figgie :

GAGNANT / LUIS ROJAS: Les Mets ont une gamme Quadruple-A et gagnent des matchs. Le pitch a été fantastique. Rojas mérite d’être félicité pour avoir maintenu cette équipe à flot et à la première place. Taijuan Walker revient ce week-end. Pete Alonso devrait bientôt revenir. Les Mets ont une fiche de 22-10 contre des équipes de moins de .500.

RETOURS: Reverra-t-on Noah Syndergaard cette saison ? Il sera joueur autonome après cette saison et devra prouver qu’il est en bonne santé et qu’il peut lancer. JD Davis avec un autre revers. Carlos Carrasco ne sera peut-être pas de retour avant juillet. Cette équipe ne peut tout simplement pas retrouver la santé et aura besoin d’aide pour l’alignement. Cameron Maybin a été terrible. Billy McKinney est inséré dans un endroit de nettoyage moins d’un jour après avoir été acquis par les Mets.

Les Fables de Figgie : Figgie parle d’avoir eu un succès avec Tom Glavine, Greg Maddux et John Smoltz dans sa carrière. Il a également eu un triple une fois qu’il voulait faire un home run à l’intérieur du parc… mais Razor Shines l’a arrêté au troisième but.

Entretien avec Suzie Hunter:

Suz Across America, 30 Ballparks, 1 saison, 1 road trip

30 STADES: Aller dans les 30 stades cette saison, collecter des fonds pour les Boys & Girls Clubs of America. Quels stades attend-elle avec impatience? Qu’est-ce qui rend les parcs des ligues mineures si spéciaux? Quelle nourriture se démarque?

BOBBY VALENTIN : A-t-il inventé l’écharpe?

TYLER KINNEY : Le stand de radio Mets parle de son fil Twitter Tyler Kinley et de la façon dont tout cela est arrivé.

Retrouvez tous les épisodes de «Amazin 'But True», un podcast des New York Mets, en vous abonnant au podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous obtenez vos podcasts.