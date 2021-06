Luis Rubiales, “très satisfait” de l’acquittement

16/06/2021 à 16h45 CEST

Le président de la RFEF, Luis Rubiales, s’est dit “très satisfait” après avoir été acquitté ce mercredi des accusations d’agression contre l’architecte Yasmina Eid Maccheh, qui a été condamné mardi dans une autre affaire pour avoir harcelé lui et ses filles mineures.

“Je suis satisfait et je veux montrer ma plus profonde solidarité avec les victimes d’une certaine forme d’agression et aussi avec les personnes qui sont victimes de chantage, d’extorsion ou de harcèlement, par quelqu’un, comme l’a été l’énorme harcèlement que cette dame, pour tellement longtemps, il a fait de moi et de mes filles mineures », a déclaré Rubiales à Efe lorsque son acquittement a été connu.

Le président de la RFEF a également rappelé que sur cette affaire il avait eu quatre procès, dont deux pénaux, et qu’il avait gagné « les quatre ».

“Nous avons gagné tous les quatre et en eux il a été démontré que l’argent n’a jamais été détourné, que j’ai payé l’intégralité des travaux de ma maison, que j’ai été victime de harcèlement et qu’à aucun moment je n’ai attaqué cela femme qui m’a faussement dénoncé”, a ajouté.

“Le juge a été si clair qu’aujourd’hui, elle a prononcé la sentence et a dit clairement et clairement qu’à aucun moment je n’ai attaqué cette femme. Je suis très satisfait que la sentence ait été gagnée aujourd’hui, sans plus attendre, dans le procès que j’ai eu sur cette affaire”, a-t-il ajouté.

Mardi, le tribunal correctionnel numéro 2 de Valence a condamné l’architecte pour harcèlement et lui a infligé une amende de 2 160 euros.

Aussi, ce mercredi, dans un autre processus, Rubiales a été acquitté du crime de blessures pour laquelle il a été dénoncé par l’architecte avec qui il avait des différends financiers.

Dans un communiqué transmis par les conseillers juridiques du leader, il est rappelé que “Mme Yasmina Eid-Maccheh l’a accusé d’avoir commis diverses illégalités. Toutes ces déclarations sont fausses”.

En premier lieu, “il l’a accusé d’avoir voulu détourner de l’argent de l’AFE lorsqu’il était président du syndicat, affaire qui a déjà été jugée et dont la condamnation a prouvé qu’elle était fausse”.

Il l’a également accusé de ne pas avoir payé pour la réforme que l’entreprise d’architectes a effectuée dans l’appartement que Luis Rubiales avait à Valence, une affaire sur laquelle il y a une phrase “dans laquelle le bon travail de Luis Rubiales est démontré et qui donc pleinement payé pour ladite réforme.