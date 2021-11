Luis Sardiñas est blessé et est une autre victime pour les Caraïbes

Le joueur de l’équipe Caribes de Anzoátegui Luis Sardiñas a été blessé et ce sera une autre victime que les champions actuels du LVBP auront.

Le journaliste Marcos Grunfeld dans sa note pour le portail El Emergente a signalé la blessure de Sardiñas, survenue lors du match de mercredi entre les Caraïbes de Anzoátegui et les Águilas del Zulia au stade Luis Aparicio El Grande de Maracaibo.

Le MVP de la finale de la saison précédente a dû quitter le jeu, car il ressentait un malaise de joueur de champ intérieur dans le bas du dos et a dû sortir pour être évalué par le personnel médical du club en sixième manche.

Le service de presse du groupe de l’Est a souligné que l’état de santé de Luis Sardiñas est au jour le jour, puisqu’il fait l’objet d’une évaluation médicale.

Sardiñas est un autre des joueurs qui sera absent pour cause de blessure, ainsi que les lanceurs Greg Minier et Iván Medina, qui sont absents de l’équipe pour cause de blessure. Le lanceur américain se remet d’un malaise à l’aine droite.

Pour sa part, le lanceur vénézuélien s’est blessé à l’épaule droite, donc l’équipe continue de lutter avec ces absences, mais elle continue avec son esprit farouche qui l’a amenée à obtenir 4 titres au cours des 10 dernières années dans le LVBP.

#Caribes perd également Luis Sardiñas. Le joueur de champ intérieur se blesse au dos et est hors de la formation #Anzoategui. La note : https://t.co/2OjTbYnNwm#LVBP #VamosTribu #CaribesDeAnzoategui pic.twitter.com/bPeFiOzc4Z – Ignacio Serrano (@IgnacioSerrano) 4 novembre 2021

Auteur : Carlos Quijada

Twitter et Instagram : @abogado_quijada