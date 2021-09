Luis Severino s’est senti énorme contre les Red Sox de Boston

in

Le lanceur dominicain Luis Séverino Menotté l’offensive de Boston Red Sox ce samedi soir dans un jeu de vie et de mort dans le MLB.

La soirée a été parfaite pour les New-Yorkais, qui ont dépassé les Red Sox avec un circuit de Giancarlo Stanton qui rend le joker de la Major League plus intéressant dans la Ligue américaine.

Mais Stanton n’était pas le seul à avoir bien fait de la part du Yankees, car Luis Séverino Il a également eu un soulagement du travail de deux manches où il a retiré quatre frappeurs sur des prises et a marché un.

Son travail du monticule qui était impraticable est une nouvelle positive pour son équipe et son manager Aaron Boone, qui à 10 matchs de la fin de la saison régulière, doit avoir ses joueurs dans les meilleures conditions possibles pour continuer à se battre pour la Wild Card contre les Red Sox. , les Blue Jays et les Mariners dans le MLB.

C’est un sentiment tellement incroyable de voir Luis Severino de retour sur le monticule pour les @Yankees 💯 # SquadUp #NYYvsBOS #NYY #Yankees pic.twitter.com/1dByVDosGG – José Mesa Corrales (@JmesaSports) 26 septembre 2021

Severino en quatre manches lancé avec les Yankees en 2021, il a affiché une MPM de 0,00 avec une victoire, aucune défaite et six retraits au bâton. Sans aucun doute, il est revenu à l’étape la plus cruciale de la campagne.