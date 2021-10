Luis Sojo est champion avec les Lions de Santo Domingo

in

le vénézuélien Luis Sojo fait partie des investisseurs de l’équipe de basket-ball professionnelle qui appartient à la Ligue nationale de basket-ball dominicaine, le Lions de Saint-Domingue.

Sojo vient d’acquérir l’équipe en 2021, lors de sa première année au sein de l’organisation, il est sorti par la grande porte, et non en tant que leader comme il le fait d’habitude, José Pérez s’en est occupé, qui a maintenu l’équipe ferme en battant un quelques Metros de Santiago en demi-finale et à la fin, en battant les Titans de Santo Domingo avec un retour en Final Series.

En juillet 2016, Sojo a rapporté via Pio Deportes qu’il prenait un avion pour voir ses Lions :

“Peu importe l’âge de 56 ans, je continue à jouer au basket-ball et je serai bientôt en République dominicaine pour soutenir mes Lions de la LNB (Ligue nationale de basket-ball) de Saint-Domingue.”

Le MVP de la finale était Juan Guerrero, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de basket-ball de la République dominicaine.

Il convient de noter que Sojo était en République dominicaine en 2020 en tant que manager des Tigres del Licey où il n’a pas connu le succès, mais maintenant il l’a réalisé avec les Lions de Santo Domingo.