Luis Suarez a de la pop fraîche à Barcelone et Ronald Koeman

Luis Suarez a de nouveau visé Barcelone et Ronald Koeman après avoir aidé l’Atletico Madrid à remporter le titre de champion en 2020-2021.

L’international uruguayen a déjà clairement fait savoir à quel point il avait été blessé par la façon dont il avait quitté le Camp Nou cet été et a de nouveau parlé de sa sortie.

«Je serai toujours reconnaissant à Barcelone, mais ils m’ont utilisé. Je n’ai eu aucun problème. On est conscient quand ils ne sont plus utiles dans un club. Koeman après avoir dit qu’il ne comptait pas sur moi puis m’a dit ‘si demain ça n’est pas résolu, je compterai sur toi [against Villarreal]». J’ai vu qu’il n’avait aucune personnalité.

«Pour dire que j’avais une influence quand dans les réunions des capitaines, je n’avais aucune idée de ce dont ils parlaient … Au moment où ils voulaient que Messi reste, ils m’ont appelé pour le convaincre, pour parler à Griezman. Pourquoi ne m’ont-ils pas appelé alors qu’ils voulaient que je parte? Qu’ils viennent me l’expliquer, ou que l’entraîneur vienne me dire qu’il ne compte pas sur moi parce qu’il veut un autre attaquant. “

Source | Se débrouiller