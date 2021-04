Luis Suárez allume les alarmes à l’Atlético

04/07/2021

Activé à 15:40 CEST

Luis Suárez a déclenché les alarmes à l’Atlético de Madrid. L’attaquant uruguayen a dû se retirer de l’entraînement tôt en raison d’une gêne musculaire. L’ampleur de ceux-ci n’est pas encore connue, mais si une blessure est confirmée, ajoutée à la mauvaise dynamique de l’équipe de matelas, cela obligera Simone à chercher des solutions au-delà de dimanche, le jour où ils visiteront le Betis et où la « charrúa » sera ne pas pouvoir jouer par accumulation de cartes.

L’entraîneur argentin ne pourra pas compter sur une autre des stars de l’équipe, mais celle qui brille le plus cette saison, le polyvalent Marcos Llorente, qui purgera également un cycle de pénalités pour la même raison. Le club a déjà annoncé que le milieu de terrain madrilène effectuerait un travail individualisé ces jours-ci.

Pleinement dans la lutte pour le titre de champion, Atleti voit comment semaine après semaine, grâce à leurs revers, Barça et Madrid, continuent de s’approcher en tête du classement. Après la défaite de ce passé à Séville et la victoire angoissante de l’équipe du Barça au Camp Nou, la distance qui les sépare actuellement n’est plus qu’un point.

C’est la semaine classique, donc ses deux poursuivants vont s’affronter, ce dont Atleti profite, mais nous verrons ce qui se passe à Villamarín, où le Betis se battra pour laisser les trois points à domicile.

On verra aussi le temps que Luis Suárez devra s’arrêter, à ce stade du championnat, Il a déjà vu le but en 19 matchs. C’est tellement Ils ont contribué de nombreux points à la table de matelas.