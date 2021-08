Luis Suárez, Correa, Lodi et Trippier rejoignent la pré-saison

02/08/2021 à 21:51 CEST

Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, n’a désormais plus que le Mexicain Héctor Herrera pour rejoindre la pré-saison, une fois Il avait déjà Luis Suárez, Ángel Correa, Renan Lodi et Kieran Trippier, ainsi que Nehuén Pérez, lundi après son prêt à Grenade l’année dernière.

Herrera, le meilleur joueur de la Gold Cup, dont il a été vice-champion avec son équipe nationale, est la seule pièce manquante – les mouvements de marché possibles mis à part, puisque l’Atlético a toujours la signature d’un attaquant en attente – au sélectionneur argentin pour rejoindre le travail, deux semaines avant le retour de la compétition pour le champion de la Ligue contre le Celta à Balaídos.

Après avoir joué trois matches amicaux contre Numancia, Salzbourg et Wolfsbourg par l’équipe -il en reste encore deux, contre Cadix et Feyenoord, respectivement mercredi et dimanche prochains-, Simeone a déjà à partir de ce lundi après-midi, dans la Cité des Sports de Madrid ville de Majadahonda, avec Luis Suarez, Correa, Lodi et Trippier, Ses vacances sont terminées, et Nehuén Pérez, à son retour des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Par conséquent, en l’absence de Herrera susmentionné, qui a disputé la finale de la Gold Cup hier matin, le reste du personnel a déjà rejoint la pré-saison, à condition que tant d’absences aient signifié pour la préparation et avec le travail spécifique qui ces joueurs feront dans les prochains jours jusqu’à ce qu’ils atteignent le rythme idéal pour entrer dans le jeu en compétition.

Pendant ce temps, l’Atlético compte quatre blessés (Joao Félix, Stefan Savic, Marcos Paulo et Felipe Monteiro), qui ont poursuivi lundi leur reprise en dehors du groupe.

Mario Hermoso ne s’est pas non plus entraîné, qui a reçu lundi son congé médical de la ville allemande de Wolfsburg, après y avoir été hospitalisé depuis samedi dernier pour “un épisode d’occlusion intestinale, qui s’est résolu de manière satisfaisante”, et est en “parfait état”, comme expliqué par le club rojiblanco.