Luis Suarez de Liverpool liquidant David Moyes et trois cartons rouges en un match

Le tristement célèbre derby du Merseyside revient sous les lumières à Goodison Park mercredi soir, et comme toujours, les deux parties ont de quoi jouer.

L’affrontement du centre-ville a toujours été fougueux depuis son début en 1894, et le match de mercredi ne fera pas exception, avec Liverpool espérant aller en tête et Rafa Benitez cherchant à gagner les fidèles des Toffees.

GETTY

La dernière fois que ces féroces rivaux se sont affrontés, c’était en février 2021, un match qui a vu Everton gagner 2-0 devant un stade vide en raison de la pandémie de COVID-19

Mais de tous les moments mémorables que cette rivalité a produits au fil des ans, lesquels ont été les plus fous ? talkSPORT EDGE jette un œil à 5 ​​des plus époustouflantes…

JEFFERS CONTRE WESTERVELD

Ce ne serait pas un jour de derby sans une rivalité féroce qui dégénère en une agression sur le terrain.

Il est donc juste d’inclure cette rupture inoubliable entre Francis Jeffers d’Everton et Sander Westerveld de Liverpool en 1999 sur cette liste de moments fous du Merseyside.

Les deux hommes se sont affrontés à peine 16 minutes avant la fin du match nul à Anfield, et l’incident n’a laissé d’autre choix à l’arbitre Mike Riley que de montrer des cartons rouges aux deux joueurs.

Everton menait 1-0 alors que Francis Jeffers se tournait pour charger au but et était rapidement signalé hors-jeu avant de heurter le gardien de Liverpool, Westerveld.

Et l’enchevêtrement est rapidement devenu désagréable car le Néerlandais n’a pas apprécié Jeffers et s’est jeté sur lui, ce qui a entraîné une bagarre.

EVERTON FC

L’attaquant d’Evertonian n’a pas tardé à réagir, se retournant vers le gardien enragé

ALLSPORT

Et l’affaire ne s’est pas arrêtée là, Jeffers continuant à riposter jusqu’à ce que les coéquipiers de la paire viennent les séparer

Il y a finalement eu trois cartons rouges dans le match – un parfait résumé des sentiments entre les clubs.

SUAREZ MOQUEUR MOYES

Un autre incident fou dans le derby du Merseyside qui doit être mentionné est CETTE célébration de Luis Suarez (désolé Moysey…).

Le manager d’Everton avait prévu l’attaquant de Liverpool avant l’affrontement, accusant l’Uruguayen d’avoir une mauvaise habitude de plonger et que si son comportement se reflétait ailleurs, cela « détournerait les supporters du football ».

Et il n’a pas fallu longtemps dans le match à Goodison Park pour que Suarez prenne sa revanche sur l’Écossais.

L’homme de Liverpool a trouvé le chemin des filets après que son tir puissant ait dévié au premier poteau de la jambe de Leighton Baines à la 14e minute, et l’attaquant n’avait qu’une chose à l’esprit quand il s’agissait de célébrer son équipe 1-0.

SPORTS DE CIEL

Suarez court du but jusqu’au boss de Toffee et se jette en l’air

SPORTS DE CIEL

Avant de plonger sur le gazon, juste en face de la zone technique d’Evertonian

SPORTS DE CIEL

Et est bientôt accueilli par un David Moyes enroulé alors qu’il est emmitouflé par ses coéquipiers

Le match s’est terminé 2-2 avec Suarez marquant le deuxième but de Liverpool pour les porter 2-0 au bon, seulement pour être annulé par Everton.

Mais malgré le retour des Toffees, c’est cette célébration qui restera à jamais le sujet de discussion de ce match en 2012.

GERRARD GÂCHE LA FÊTE

L’ancien manager d’Everton, David Moyes, a subi le choc d’un autre moment fou dans l’histoire du derby du Merseyside plus tôt cette même année lorsque son équipe a affronté ses rivaux à l’occasion de son dixième anniversaire.

Le match marquait une décennie depuis que l’Écossais avait pris la place d’Everton, et un conte de fées sous la forme d’une première victoire à l’extérieur du derby à Anfield attendait le patron des Toffees.

Cependant, dans un véritable style de derby dramatique, Liverpool s’est assuré de gâcher la fête de Moyes.

Les Reds ont battu leurs rivaux 3-0 grâce à un triplé de qui autre que le capitaine de Liverpool de l’époque, Steven Gerrard, devenant le premier joueur à le faire dans un derby du Merseyside dans la ligue depuis Ian Rush en 1982.

Liverpool était endémique après son premier but, et leurs adversaires n’ont pas pu y jeter un coup d’œil, ce qui a bel et bien ruiné l’ambiance de fête pour le patron de l’Evertonian.

Et ainsi de suite la longue attente de Moyes pour une victoire de derby à l’extérieur avec les Toffees.

LA FUSÉE DE JAGIELKA

Le quatrième moment fou du derby du Merseyside qui figure sur la liste est le superbe égaliseur de temps d’arrêt de Phil Jagielka d’Everton à Anfield en 2014.

Les Toffees étaient menés 1-0 à la 91e minute, mais à temps plein, ce sont les supporters à l’extérieur, et non les fidèles d’Anfield, qui quittaient le sol avec un ressort dans leur démarche.

Alors que tout espoir semblait mort et enterré, le buteur improbable a récupéré le ballon à 30 mètres avant d’égaliser dans le coin supérieur du filet des Redmen.

Le but du défenseur central a marqué l’un des buts les plus inattendus et les plus marquants de l’histoire de la rivalité.

Après le match, Jagielka a déclaré: « Nous avons donné trop de jours aux fans à Anfield, donc c’est bien qu’ils aient de quoi parler et quelque chose à quoi s’accrocher. »

GETTY

Le superbe coup franc de Steven Gerrard en deuxième mi-temps a été annulé par la fusée de Jagielka

SPORTS DE CIEL

L’arrière central a stupéfié les fidèles d’Anfield avec sa dernière volée de fossé

GROSSE ANNONCE

L’un des moments les plus étranges de l’histoire de la rivalité Liverpool-Everton s’est peut-être produit loin du terrain de football.

Les clubs se sont affrontés au quatrième tour de la FA Cup en 2009, et le match a été diffusé en direct sur ITV.

Cependant, les caméras ont réussi à manquer le seul élément clé du jeu lorsque la chaîne a accidentellement coupé une pause publicitaire qui avait été accidentellement programmée, tout comme Dan Gosling d’Everton a marqué le seul but du match.

Les fans qui regardaient de chez eux avaient enduré 118 minutes d’action sans but, et bien que certains téléspectateurs aient pu revenir en arrière pour voir l’effort de Gosling onduler le filet de Liverpool, la plupart ont fini par le manquer, les laissant furieux.

Le but gagnant de Gosling mérite à lui seul une mention étant donné qu’il a éliminé Liverpool de la FA Cup cette année-là, mais la perturbation de la pause publicitaire ne sera certainement pas oubliée par les Merseysiders de chaque côté de la rivalité.

