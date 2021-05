Luis Suarez déclenche des scènes sauvages avec le vainqueur de l’Atletico Madrid

Les dix dernières minutes folles de LaLiga ont vu Luis Suarez marquer un énorme gagnant pour l’Atletico Madrid, remportant la course au titre sur le fil – mais les rêves de Barcelone étaient terminés.

Au début des dix matches de dimanche, tous commençant en même temps bien qu’il s’agisse des avant-derniers matches de chaque équipe, Atleti était en pole position.

Suarez célèbre le but du vainqueur de l’Atletico Madrid

À l’approche des derniers instants des matchs, cependant, ils perdaient 1-0 contre Osasuna, tandis que le Real Madrid battait l’Athletic Bilbao 1-0 et que Barcelone faisait match nul 1-1 avec le Celta Vigo.

L’équipe de Diego Simeone, qui est en tête du classement depuis début novembre, a une fois de plus affiché son attitude de ne jamais dire mourir.

Tout d’abord, l’arrière gauche brésilien Renan Lodi a décroché une frappe puissante à huit minutes de la fin pour mettre Atleti sur un pied d’égalité.

Puis, à seulement deux minutes de la fin, Suarez a ramené à la maison un cut-back de Yannick Carrasco pour les mettre en avant et déclencher des célébrations sauvages.

LUIS SUAREZ LE FAIT 2-1! 🔴⚪ Quel revirement dramatique pour Atleti et ils contrôlent à nouveau leur propre destin de titre! 😱 pic.twitter.com/n1DTMMumDt – Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) 16 mai 2021

Les stars de l’Atletico ont profité du moment qui les maintient au sommet de la table

C’est l’un des meilleurs empilements que vous êtes susceptible de voir, bien qu’un Simeone désespérément anxieux ait été sur la ligne de touche pour tenter de faire une substitution immédiate pour consolider son équipe afin qu’ils puissent remporter la victoire, ce qu’ils ont fait.

Et tandis que cela a remis l’Atletico Madrid en tête dans la course au titre, un but de dernière minute de Santi Mina a vu le Celta Vigo battre Barcelone 2-1 au Camp Nou.

La défaite met fin aux espoirs de titre en Liga de Lionel Messi, le Real Madrid étant désormais la seule équipe à pouvoir usurper l’équipe de Simeone.

Messi ne pouvait pas y croire alors que Barcelone a perdu contre Celta Vigo

Comment ça se passe actuellement en Espagne

Dimanche prochain, le Real de Zinedine Zidane affrontera Villarreal, tandis que l’Atletico rencontrera le Real Valladolid.

Zidane a fait face à des spéculations sur son avenir et cela devrait continuer, tout comme les rumeurs sur l’avenir de Messi.

L’Argentin n’était pas content lorsque Barcelone a autorisé Suarez à quitter le club.

Il a déclaré après la conclusion du transfert de 5,5 millions de livres sterling: «Vous méritiez un adieu digne de qui vous êtes: l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du club, réalisant de grandes choses pour l’équipe et au niveau individuel.

Messi et Suarez sont connus pour être des amis proches ainsi que d’anciens coéquipiers

«Vous ne méritiez pas qu’ils vous expulsent comme ils l’ont fait. Mais la vérité est qu’à ce stade, rien ne me surprend plus.

Et maintenant, le mouvement est revenu hanter Barcelone car ils finiront en dehors du top trois pour la première fois depuis 2007/08, tandis que Suarez pourrait revendiquer la gloire du titre.