Luis Suarez en larmes lors d’un appel vidéo à sa famille alors qu’il célèbre l’Atletico Madrid battant le Real Madrid au titre de LaLiga et vise à creuser dans l’ancien club de Barcelone

Luis Suarez a fait preuve d’émotion sur le terrain après que l’Atletico Madrid a battu le Real Madrid pour le titre de LaLiga 2020/21.

Atleti a scellé le championnat en venant de l’arrière pour gagner au Real Valladolid.

.

L’Atletico est champion d’Espagne pour une onzième fois

Et Suarez, toujours du genre à porter son cœur sur sa manche, était en larmes après

L’Atletico, qui a terminé deux points d’avance sur les hommes de Zinedine Zidane au sommet, est entré dans le week-end en pole position mais a affronté une équipe de Valladolid cherchant désespérément des points dans la ferraille pour survivre.

Les hommes de Simeone auraient à peine pu subir un pire départ car ils ont pris du retard sur un but de contre-attaque rapide en 18 minutes.

Après un corner de l’Atletico tombé en panne, Shon Weissman a lancé le mouvement et, après une belle touche de Toni Villa et Marcos Andre, Plano a couru de l’intérieur de sa moitié pour battre Jan Oblak à son poste proche pour ouvrir la course au titre. .

La percée de Valladolid a fait trembler le doigt de Simeone et son mécontentement a sans aucun doute continué car son équipe n’a pas réussi à égaliser avant la pause.

.

Simeone devait craindre le pire lorsque l’Atletico a pris du retard

Les Rojiblancos auraient été encouragés de voir que le Real Madrid avait également perdu 1-0 à l’intervalle et que leur position s’était améliorée 13 minutes après le début de la deuxième période.

Juste après que l’attaquant du Real Benzema se soit vu refuser un but pour hors-jeu dans l’autre match, l’Argentin Correa aux pieds flottants a dansé devant deux adversaires au bord de la surface de réparation de Valladolid avant de pousser nonchalamment dans le coin inférieur droit pour égaliser.

Le redressement a été achevé à peine 10 minutes plus tard.

Le jeu bâclé des hôtes a envoyé l’ancien barcelonais Suarez sans but et il a gardé son sang-froid pour remporter le 21e but en championnat d’une belle saison inaugurale dans la capitale espagnole, scellant le 11e titre de Liga de l’Atletico et le premier depuis 2014 dans le processus.

.

Correa égalisé pour l’Atletico à la 57e minute

.

Et Suarez les a mis devant dix minutes plus tard

.

Le Real Madrid a rempli sa part du marché avec une victoire tardive, mais l’Ateltico a obtenu le résultat dont il avait besoin

Le coup de sifflet final a inévitablement déclenché des scènes sauvages dans le camp de l’Atletico et Suarez a ensuite été filmé en train de pleurer en passant un appel vidéo à sa famille.

Il a parcouru un long chemin depuis son départ maladroit de Barcelone l’été dernier, signant pour Atleti sur un transfert gratuit.

Mais le joueur de 34 ans a eu une saison inoubliable après avoir marqué 21 buts en championnat cette saison. Et Suarez n’a pas pu résister à une fouille dans son ancien club.

«Le Barça ne m’a pas valorisé et l’Atletico m’a ouvert ses portes. Je serai toujours reconnaissant à ce club de m’avoir fait confiance », a-t-il déclaré après le match.

Rachat pour Suarez, qui a remporté son cinquième titre en Liga