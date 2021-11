Luis Suárez en tête de liste de l’Uruguay pour les éliminatoires du Qatar 2022 sans Fede Valverde

11/05/2021 à 18:53 CET

L’attaquant de l’Atlético de Madrid Luis Suárez en tête de la liste des 25 appelés présenté ce vendredi par le staff technique uruguayen pour les matches contre Argentine et Bolivie pour les éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde Qatar 2022. Le coéquipier de Suárez à l’Atlético, José María Giménez, Ronald Araújo, de Barcelone et Damián Suárez et Mauro Arambarri, compléteront la présence de LaLiga dans la convocation de l’équipe « charrúa » .

Parmi les convocations figuraient le milieu de terrain du Real Madrid Federico Valverde, blessé comme Matías Viña, Nicolás De La Cruz, Giorgian De Arrascaeta et Edinson Cavani, titulaires réguliers à La Celeste, les deux matchs seront perdus pour « raisons médicales ». Le milieu de terrain de l’équipe blanche est une défaite sensible, après avoir terminé El Clásico avec une gêne au genou.

A cette occasion, l’équipe dirigée par Óscar Washington Tabárez affrontera l’Argentine le 12 novembre à Montevideo, tandis que le 16 novembre, elle se rendra en Bolivie dans le stade toujours difficile de La Paz. Pour ces matches, le staff technique a convoqué quatre joueurs de la ligue locale, tous originaires de Peñarol. Ils sont le gardien de but Kevin Dawson, l’ailier Giovanni González, le milieu de terrain Facundo Torres et l’attaquant Agustín Álvarez Martínez.

Plusieurs footballeurs reviennent avec le maillot bleu clair après ne pas avoir voyagé lors de la pause précédente de l’équipe nationale : le défenseur Damián Suárez, les milieux de terrain Mauro Arambarri et Manuel Ugarte, et l’attaquant Jonathan Rodríguez.

L’équipe d’entraîneurs de l’Uruguay, sous le feu des critiques

Cet appel intervient quelques semaines après la remise en cause du cycle Tabárez et des spéculations sur le limogeage de l’entraîneur le plus ancien parmi ceux qui occupent un banc international, avec plus de 15 ans derrière lui. L’autocar incombustible a aujourd’hui 74 ans.

Cependant, en l’absence de quelques dates et avec l’Uruguay en position de barrage – c’est dans le cinquième place avec 16 points, à égalité avec la Colombie, qui a le meilleur équilibre de buts-, les autorités de la Fédération uruguayenne de football feront le pari de faire confiance au staff technique pour se rendre au Qatar. Les deux prochains engagements seront décisifs dans le classement de Suárez et compagnie à la Coupe du monde 2022. Les trois faux pas consécutifs lors de la dernière fenêtre internationale ont fait une brèche dans l’équipe céleste. La liste complète de Tabárez :

Gardiens de but : Fernando Muslera (Galastasaray, TUR), Martín Campaña (Al Batin, KSA) et Kevin Dawson (Peñarol).

Défenses : Diego Godín (Cagliari, ITA), José María Giménez (Atlético de Madrid, ESP), Sebastián Coates (Sporting de Lisboa, POR), Ronald Araújo (Barcelone, ​​ESP), Martín Cáceres (Cagliari, ITA), Damián Suárez ( Getafe, ESP), Joaquín Piquerez (Palmeiras, BRA) et Giovanni González (Peñarol) .. Milieu de terrain : Lucas Torreira (Fiorentina, ITA), Fernando Gorriarán (Santos Laguna, MEX), Nahitan Nández (Cagliari, ITA), Rodrigo Bentancur (Juventus, ITA), Mauro Arambarri (Getafe, ESP), Matías Vecino (Inter, ITA), Manuel Ugarte (Sporting de Lisboa, POR) et Facundo Torres (Peñarol).

En avant : Brian Rodríguez (Los Angeles, USA), Jonathan Rodríguez (Cruz Azul, MEX), Gastón Pereiro (Cagliari, ITA), Luis Suárez (Atlético de Madrid, ESP), Darwin Núñez (Benfica, POR) et Agustín Álvarez Martínez (Peñarol) .