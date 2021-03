« Luis Suárez est le meilleur neuf qui soit »

15 mars 2021 à 19:45 CET

Martí Grau

Le président de l’Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, considère que Luis Suárez est actuellement le meilleur avant-centre du monde. Dans une déclaration pour le programme argentin, Radio Super DeportivoCerezo a déclaré qu’il avait signé le meilleur buteur du moment. « C’est le meilleur 9 sur le marché mondial aujourd’hui. Il n’y en a pas d’autre. «

Il a également parlé de l’entraîneur, Diego Pablo Simeone, et des rumeurs qui l’ont fait sortir de l’Atlético. « Je ne peux pas imaginer un Atlético de Madrid sans Simeone. Nous vivons une vie fantastique avec ‘Cholo’ Simeone et si Dieu veut qu’il soit ici pendant de très nombreuses années. »

De plus, après de nombreux excellents entraîneurs, le président est clair que Simeone est le meilleur qui soit passé par le matelas. « Simeone est l’entraîneur le plus important que le club ait eu dans son histoireAinsi, Cerezo a placé l’Argentin devant des légendes telles que Luis Aragonés, Radomir Antic, Helenio Herrera ou José Villalonga.

En revanche, le président a évoqué la signature de Burgos « Mono » comme entraîneur des Old Boys de Newell. « C’est une joie qu’il ait décidé de rejoindre une équipe argentine pour commencer sa carrière d’entraîneur« Il a également assuré que les succès avec l’Atlético de Madrid au cours des 10 dernières années pourraient lui apporter beaucoup dans sa nouvelle étape en tant qu’entraîneur.

« Alive » dans les champions

Après le résultat défavorable lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions contre Chelsea (0-1), Cerezo s’accroche à la foi pour se qualifier pour le tour suivant. « La foi est toujours avec nous et nous avec foi. Nous verrons si nous avons de la chance et si les deux choses se rejoignent et nous pouvons faire en sorte que nos fans nous voient en quarts de finale.«

Ainsi, avec leur équipe de tête de la Ligue, très consciente du Barça et de Madrid, les colchoneros ne ferment pas les portes et font confiance à un grand match à Stamford Bridge qui leur permettra de rester en vie en Europe.