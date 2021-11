Luis Suárez et Giménez défendent l’entraîneur uruguayen Tabárez

11/09/2021 à 17:21 CET

internationaux uruguayens de Atlético de Madrid Luis Suárez et José María Giménez a défendu l’entraîneur mardi, Oscar Washington Tabárez, et s’est plaint de doutes récents sur sa gestion, déclarant que il n’y a pas de « mémoire » dans le football uruguayen.

À l’arrivée à l’aéroport international de Carrasco, à la périphérie de Montevideo, pour rejoindre l’équipe qui prépare à partir de ce lundi la double date du Éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde Qatar 2022, les deux joueurs se sont adressés à la presse pour soutenir le « Maestro ».

Suárez et Giménez demandent de la mémoire à l’entraîneur

Luis Suárez a rappelé que « l’exigence existe toujours, et plus encore en équipe nationale », mais il a souligné que « il faut avoir de la mémoire et combien il a été difficile de construire ce processus. » De plus, l’attaquant a ajouté avec ironie que : « Cette génération a mal habitué les Uruguayens. »

Il a également rappelé qu’à son arrivée à La Celeste en 2007, l’Uruguay avait été exclu de la précédente Coupe du monde, celle de l’Allemagne 2006.

Le « Pistolero » a insisté sur le fait que les tours de qualification « sont difficiles » et « vous devez jouer au maximum », alors l’attaquant a déclaré que maintenant il correspond à l’établissement « pour inverser ce type de situations » et « montrez-le sur le terrain et ne parlez pas autant ».

Pour sa part, Giménez a répété que « le football n’a pas de mémoire » et que, pour cette raison, les joueurs vivent de ce qu’ils font au quotidien : « Je crois que, pour un entraîneur, entraîner une équipe nationale trois matchs en 10 jours est difficile, d’autant plus qu’il a peu de temps pour travailler. Au final c’est la responsabilité des joueurs, il faut s’adapter rapidement et bien le prendre », a déclaré le défenseur.

Tabárez était le père de joueurs uruguayens

Le centre de rojiblanco qualifié de « laid » le récent débat public sur Tabárez, dont la continuité a été analysée par l’Association uruguayenne de football (AUF) en octobre dernier après les dernières défaites subies contre l’Argentine (3-0) et le Brésil (4-1). « Les gens savent ce que le joueur de l’équipe nationale pense du ‘Maestro’, qui pour 99,9% des joueurs était le père de nos carrières. C’est vraiment pour moi et des moments comme celui-ci sont durs et laids » a-t-il déclaré.

L’Uruguay accueillera l’Argentine à domicile le 12 novembre au stade Campeón del Siglo, tandis que le 16 novembre sera mesuré avec la Bolivie à hauteur de La Paz. Après 12 jours, L’Uruguay est en position éliminatoire, car il est cinquième, avec 16 points, à égalité avec la Colombie, qui a un meilleur équilibre d’objectifs.

Les qualifications sud-américaines sont dirigées par Brésil, avec 31 points, suivi de Argentine (25), les deux avec un match de moins.