Luis Suárez l’emporte à l’extérieur en Ligue des champions

29/09/2021 à 18:05 CEST

L’attaquant de l’Atlético de Madrid Luis Suárez a marqué le deuxième et dernier but contre l’AC Milan à San Siro lors de la victoire de rojiblanca. Ceux de Cholo Simeone ont renversé l’électronique et obtenu les trois points lors de la deuxième journée de la Ligue des champions : avec un total de quatre, ils sont placés en deuxième position, juste deux derrière Liverpool.

L’Uruguayen, qui totalise quatre buts toutes compétitions confondues en cette saison 2021/22, il a riposté dans la meilleure compétition continentale à l’extérieur : il a marqué sur penalty après 25 matchs et 2409 minutes. La dernière fois qu’il l’a fait, c’était avec Barcelone à l’Estadio Olímpico Di Roma en 2015, sous le commandement de Luis Enrique.

2409′ – Les minutes qui se sont écoulées depuis que @LuisSuarez9 a marqué la dernière fois à domicile en @LigadeCampeones après 25 matchs sans le faire (depuis septembre 2015, aux JO de Rome, également en Italie). Desquited @Atleti #Atleti #UCL pic.twitter.com/Ejuxbcn88c – OptaJose (@OptaJose) 28 septembre 2021

L’ancien joueur de Barcelone est important pour sa deuxième saison au Wanda Metropolitano: il a participé à tous les matchs joués jusqu’à présent et totalise 589 minutes de jeu. En Liga, il a été la clé pour revenir contre Getafe et a également marqué contre Villarreal avant la première pause de l’équipe nationale.

Traquer Liverpool, l’objectif

La victoire in extremis de l’Atlético lors de sa visite à San Siro laisse l’Atlético de Madrid en bonne position avant la deuxième pause de l’équipe nationale : ajoute quatre points et maintient une distance de trois avec Porto et quatre avec l’AC Milan, qui a également chuté du minimum contre Liverpool lors de la première journée dans ce qui est son retour au sommet de la compétition continentale après sept ans d’attente.

La prochaine réunion des colchoneros au calendrier est la clé : Ils accueillent le Barcelone de Ronald Koeman au Wanda Metropolitano et ils ont besoin des trois points s’ils ne veulent pas perdre le sillage du Real Madrid, qui a trois points d’avance après le faux pas à Mendirroza.