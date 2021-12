Luis Suarez licencie l’avertissement de Man Utd avec Rangnick, prédit l’affrontement avec Simeone

Luis Suarez a qualifié Manchester United de « l’un des meilleurs » avant un match alléchant en Ligue des champions qui, selon un expert, produira un énorme conflit dans les styles de manager.

À la deuxième demande, Manchester United a été amené à subir un procès par le feu contre l’Atletico Madrid tenace de Diego Simeone. Le tirage initial avait donné lieu à une confrontation alléchante entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Cependant, la rencontre avec le PSG a été déclaré nul et non avenu après qu’une série d’erreurs ait incité l’UEFA à redéfinir les matches.

L’Atletico proposera un ensemble de défis totalement différent à ceux que le PSG aurait posés.

L’équipe de Simeone est connue pour maîtriser les arts sombres, mais possède une équipe de joueurs extrêmement talentueux.

L’ancien favori de Liverpool, Suarez, se qualifie pour cette catégorie, et l’Uruguayen savoure l’opportunité d’affronter un vieil ennemi.

S’adressant au point de vente espagnol AS (via Football Espana), Suarez a insisté sur le fait que « vous devez battre les meilleurs » pour gagner en Europe. Dans son esprit, United correspondait à ce remplissage.

« J’ai vu le deuxième (nul) », a déclaré Suarez. « Pour gagner la Ligue des champions, il faut battre les meilleurs.

« United est l’un des meilleurs. Nous entrerons dans la phase à élimination directe de la meilleure façon possible.

L’expert de BT Sport, Owen Hargreaves, a rendu son verdict sur les gagnants probables. À son avis, il n’y a pas grand-chose pour diviser les deux côtés, bien qu’il s’attende à un conflit de styles entre les deux managers.

Simeone et le patron par intérim de United, Rangnick, sont connus pour leur style de haute intensité. Cependant, Rangnick préfère que ses équipes soient aux avant-postes, tandis que Simeone se contente que l’Atletico absorbe la pression et punisse ses adversaires avec des compteurs rapides comme l’éclair.

« L’Atletico a des joueurs de classe mondiale », a déclaré Hargreaves (via le métro). « Joao Felix, Luis Suarez, Jan Oblak, qui est l’un des meilleurs gardiens de but du monde.

‘C’est un peu plus facile pour United [than PSG], mais il s’agit de lancer une pièce pour voir qui passera.

« C’est un énorme conflit de styles entre Rangnick et [Diego] Siméone. L’Atletico joue plus défensif au compteur.’

Le successeur naturel de Ronaldo rejette « l’offre record »

Pendant ce temps, Manchester United, Arsenal et Tottenham sont en état d’alerte élevé après que Dusan Vlahovic a rejeté une « offre record » de rester à la Fiorentina, selon un rapport.

Le Serbe, 21 ans, est déjà l’un des joueurs les plus en vue du football européen. Les espoirs de la Fiorentina de conserver Vlahovic à long terme semblaient toujours minces. Suite à la dernière mise à jour du Sun, ils semblent désormais inexistants.

Le directeur général de la Fiorentina, Joe Barone, a déclaré au point de vente italien Repubblica (via le Sun) : « Nous avons offert à Vlahovic le contrat le plus élevé de l’histoire de la Fiorentina, à plusieurs reprises.

« Tant Dusan que son agent nous ont fait comprendre qu’ils ne voulaient pas accepter. Notre offre est toujours sur la table.

La clé de l’intérêt de chaque club sera ce qui se passe avec leurs avant-centres actuels.

Du point de vue de United, Cristiano Ronaldo reste une force puissante. Mais à 36 ans, un plan à long terme devra être formulé à un moment donné. Par ailleurs, Edinson Cavani semble destiné à rejoindre Barcelone dans la fenêtre d’hiver.

